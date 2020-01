Matilda Blanco: "Mi trabajo es ayudar a las chicas a empoderarse"

Con el fin promover un rol más protagónico de las participantes mujeres la edición 2020 del Carnaval de Lincoln cambiará el título de las representantes: ya no se elegirá una reina sino que habrá un embajadora cultural del carnaval; de esta manera, se promoverá una interacción que reconozca los logros de superación personal, intelectual, el conocimiento cultural, los trabajos y compromisos comunitarios. Se busca que la elección pueda ser un espacio de fortalecimiento y empoderamientode la mujer, promoviendo la participación, el uso de la palabra, el diálogo y el involucramiento en los procesos de toma de decisiones.

Este sábado 11 de enero, las 18 postulantes participarán de una primera actividad colectiva en Mestizo - Hotel de campo. Allí, se encontrarán con Gabriela Vidal y Matilda Blanco, quienes coordinarán la primera de las tres jornadas de entrenamiento previstas de cara al 21 de febrero en que se designará a la máxima representante del Carnavalincoln 2020.

Matilda Blanco es asesora de imagen e influencer, crítica de moda y una de las estilistas más prestigiosas de la industria. Editora de moda en Revista Luz donde realizó mas de 300 portadas con diferentes celebridades, colaboró con La Nación. Oh La La y Harpers Bazaar Latinoamérica, entre otras. En televisión, hizo su paso como columnista de moda en Este es el Show, Nosotros a la Mañana, Hay que Ver, y Los Ángeles de la Mañana. También hizo su paso por Bailando 2019 y en la actualidad hace el personaje de Jefa de Taller, en Corte y confección por el Trece. En 2016, publicó su primer libro: “Matilda te viste a la Moda” que lleva tres ediciones agotadas.

En diálogo con Diario Democracia, Matilda Blanco contó su rol en esta nueva elección y cuál es el desafio que más la entusiasma de esta propuesta: "Me parece super apropiado, me parece EL gran cambio. Es una nueva propuesta, diferente, que nos saca de un lugar antiguo, el de la belleza sin contenido, me parece super original y me encanta poder trabajar con equipo de chicas y con esto que es algo diferente, innovador y necesario", sostuvo.

Con respecto a su llegada a la ciudad de Lincoln y su rol en esta nueva propuesta, explicó: "Voy a ir este fin de semana y vamos a encontrarnos con las chicas para manejar la actitud, la personalidad, la postura, cómo vamos a encarar la salida a un escenario sin miedos y buscar el equilibro".

"Yo las quiero ayudar a que se sientan seguras y empoderadas con su imagen. Es muy importante encontrar una imagen que nos de seguridad. Y eso va mucho más allá de una pasarela, es un aprendizaje que se aplica cuando una es médica, abogada o madre", contó sobre el rol que va a experimentar junto a las chicas.

¿Cómo van a ser los distintos encuentros con las chicas hasta que finalmente se elija a la Embajadora Cultural del Carnaval?

Mañana es el primer encuentro, luego hay otro que tiene más que ver con el coaching oncológico, a cargo de Gabriela, y llegando más al final, ya son tres días que van a estar conmigo, practicando, probándose ropa, maquillaje y peinados. Obvio que vamos a querer que se sientan lindas y que tengan confianza en sí mismas. Son chicas jóvenes y van a querer estar lindas, lucir bien, y esto también es parte. Es un aprendijaje que las va a hacer sentir bien.

¿Qué pensás de esta nueva propuesta?

Me encantaría agradecer al intendente Salvador Serenal, que decidió hacer este cambio, que esto no sea un simple reinado, que sea algo con más contenido.

¿Ves que este cambio se está dando en otros ámbitos o puede replicarse en otros escenarios?

Mas o menos. Siguen existiendo concursos como Miss Universo, por ejemplo, que se transmite por TNT pero tenemos que resaltar que mas allá de la belleza cada está aggiornando un poco. En el caso del Carnaval de Lincoln me parece aún mucho más importante, porque es super inclusivo, abarcativo y tiene que ver mucho con la familia y con llevar adelante las tradiciones.