Serenal sobre Mendicrim: "Me siento parte de los 21"

En las últimas horas, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, se refirió al conflicto que atraviesan los 21 trabajadores de Mendicrim y dijo que "tras el acuerdo, hablé con el titular de la empresa y se va a tener en cuenta la posibilidad de que no solo trabajen los 21 sino que se amplíe el número de empleados si tienen buena venta" y agregó que "nosotros -digo nosotros porque me siento parte de los 21- vamos a pedir que se realicen Mendicrim en Arenales, hay herramientas legales para hacerlo".

"Hubo tensión en los últimos días pero hay que cumplir las resoluciones judiciales, hay que ser respetuosos" dijo Serenal y agregó que "me llamó una autoridad de ARSA y me dijo que no hay rencor, que va a venir a hablar con los 21, que se buscará seguir trabajando en conjunto". Por último, aseguró que está a disposición y que "se trató de una resolución histórica, se marcó un antes y un después en lo que tiene que ver con reclamos de esta característica".