Fernández: "Están injuriando sin pruebas, es una persecución política"

En las últimas horas, el exintendente de Lincoln, Jorge Fernández, volvió a referirse a su situación judicial y aseguró que “es una persecución política, solamente están injuriando al otro sin pruebas”. En diálogo con La Posta Radio (FM 88. 5), señaló que “hace 712 días que estoy privado de la libertad ilegítimamente, es una situación injusta y que no solamente me duele a mí, sino a todos los demás que están atravesando este proceso; cuando algo está mal hecho, hay que decirlo: en Argentina se sostuvo una postura, que fue la de llevar presas a las personas antes de ser juzgadas, antes de tener una prueba. Nos arrancaron de nuestras casas sin mediar siquiera una citación”.

Por otro lado, Fernández dijo que “cuando me enteré de que existía una denuncia contra mí, lo llamé al fiscal y me puse a derecho. Mucho menos voy a entorpecer una causa, cuando hacía ya dos años que me había ido de la Municipalidad. Cualquier acusación se tiene que manejar con pruebas. Se hizo la denuncia en mi contra por ‘Enriquecimiento ilícito’ y, cuando llegaron a la instancia de llevar el grado de pruebas para hacer la imputación, no existe nada. Es una locura lo que han hecho. Si hay pruebas, está perfecto denunciar. Pero no porque tengas el poder de turno vas generar una teoría que no existe”, argumentó.

En otro tramo de la entrevista con La Posta Radio (FM 88. 5), Fernández apuntó contra el intendente Salvador Serenal:“Los que están del otro lado son los tipos que levantaban la bandera de la transparencia y el diálogo; solamente están injuriando al otro sin pruebas, porque no tienen absolutamente nada, porque de veinte preguntas no pudieron contestar una. Es una persecución política”, consideró y agregó que "después de haber pasado una situación tremenda por haber estado preso en una comisaría durante cuarenta y cinco días, y luego de haber estado en un penal como un preso común durante casi ocho meses, hoy puedo decir que estoy bien. Haber tenido el cariño y el afecto de un montón de gente es lo que te sostiene. También recibí el afecto de los vecinos, a través de las redes sociales, cuando empecé a mostrar todo lo que hemos hecho por nuestra comunidad”.