Proponen cambios en el proyecto de Ordenanza Fiscal Impositiva

Tras revisar el proyecto del Ejecutivo, los ediles propondrán cambiar los valores de las tasas y la fórmula de cálculo de las alícuotas.

El día viernes 27 de diciembre de 2019, el Departamento Ejecutivo había enviado al Honorable Concejo Deliberante de Lincoln el proyecto de ordenanza Fiscal Impositiva para el año 2020. Dicha norma es la que fija los montos de las alícuotas que cobrará la Municipalidad por prestar una amplia gama de servicios, desde el barrido y alumbrado públicos, hasta el mantenimiento de la red de caminos del Distrito. Los concejales por el Frente de Todos analizaron los valores propuestos por el Ejecutivo y acordaron que un promedio de aumento de las tasas del 60% para todos los contribuyentes es un número excesivo y que no contempla el sistema de progresión que propuso el Gobernador, Axel Kicillof, en el proyecto de Ley Impositiva para la provincia de Buenos Aires.

El presidente del bloque de concejales por el Frente de Todos de Lincoln, Bernardo Baccello, sostuvo: “Si bien es cierto que el aumento del inmobiliario puede llegar hasta el 75%, lo que hay que saber es que ese porcentaje de incremento se aplicará a un sector de contribuyentes que efectivamente puede pagarlo”. Por otra parte, el edil se refirió al proyecto de ordenanza Fiscal Impositiva 2020: “En Lincoln, el aumento que propuso el Ejecutivo es de un promedio del 60% para todas las tasas municipales. De ese modo, la recaudación en términos porcentuales se ubicaría por encima de la inflación del 2019. Además, no habría progresión. El 60% de aumento se aplicaría tanto a los pequeños como a los grandes contribuyentes”.

En otro orden, Baccello adelantó que el bloque de concejales propondrá analizar las ideas que se aplicaron en distritos vecinos. Tal es el caso del partido de General Pinto, donde el Municipio proyectó un aumento del 40% para las tasas de servicios urbanos y el 55% para las prestaciones rurales. En Chacabuco y en 9 de Julio, el aumento no superó el 50%; en Leandro N. Alem y Carlos Tejedor, la suba fue del 45%; en Bragado e Hipólito Yrigoyen, el incremento fue del 40%. “Cuando analizamos esos números, nos dimos cuenta que Serenal llevó el aumento de tasas al máximo posible”, argumentó.