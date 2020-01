La oposición pide que reincorporen a los trabajadores municipales despedidos

Desde el bloque de concejales por el Frente de Todos de Lincoln manifestaron preocupación por las declaraciones del intendente Salvador Serenal sobre los despidos en la Municipalidad de Lincoln. "La falta de responsabilidad con la cual el mandatario trató la problemática que involucra a decenas de familias del distrito y las mentiras que dijo sobre los trabajadores resultaron alarmantes por el convencimiento con que las dijo", indicaron desdel el bloque y agregaron que "por otra parte, queremos repudiar el intento de naturalizar las cesantías con argumentos banales del tipo 'antes se hacía, por lo tanto ahora también se puede hacer (despedir trabajadores)'; la justificación de las cesantías llegó a su máxima expresión cuando Serenal habló de que algunos empleados fueron echados porque traicionaron su confianza”.

Por su parte, el presidente del bloque de concejales por el Frente de Todos, Bernardo Baccello, declaró: “Serenal es un cara dura, quiere ensuciar la cancha, los trabajadores que fueron despedidos nunca formaron parte de la planta política, ni de esta gestión ni de ninguna otra, debemos recordarle al intendente que venimos de cuatro años de su propia administración, y los empleados que fueron despedidos recientemente, también integraron la plantilla de trabajadores municipales durante ese período, creemos que no es válido el argumento de que los contratos cesaron porque Serenal perdió la confianza en determinados trabajadores. No existe tal cosa”. Además, Baccello hizo hincapié en las palabras del intendente cuando se refirió al gobierno provincial: “Serenal mencionó que él no va a decirle al gobernador cómo formar sus equipos de trabajo, por ese motivo tampoco se pueden objetar los despidos dentro del Municipio. El intendente está confundido. Los empleados que él despidió nunca formaron parte de la planta política. Son trabajadores que siempre cumplieron otro tipo de tareas y lo hicieron de manera correcta”.

Por su parte, la concejal Patricia Gatti habló de su situación personal en el caso del cierre de la fábrica de pastas “La Nonna”: “Lo que dijo respecto a mi persona es una difamación ridícula. Para empezar, no soy dueña de la empresa a la que hace referencia, por lo tanto nunca podría haber contratado ni despedido a sus trabajadores, como aseguró el intendente. Por otra parte ni siquiera actué como abogada en el litigio sobre el cierre de la empresa, nunca envié ningún telegrama de despido ni intervine de ningún modo. Espero que tenga la grandeza de retractarse por los mismos medios que me difamó".

Por último, señalaron que "los concejales del bloque por el Frente de Todos bregamos por la reincorporación de todos los trabajadores despedidos por la gestión Serenal y exigimos cese la política de persecución ideológica y gremial dentro de la municipalidad de Lincoln".