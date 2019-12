El Frente de Todos pide un plus salarial para empleados municipales

Los ediles del Frente de Todos exigieron que el intendente Salvador Serenal responda el pedido de otorgamiento de un plus salarial para empleados municipales, que sumaría dos mil en el distrito y se volcaría directamente al consumo.

Durante los últimos días, en vísperas de las fiestas de fin de año, el presidente del bloque de concejales por el Frente de Todos, Bernardo Baccello, había solicitado que el jefe comunal implementara las medidas necesarias para otorgar el beneficio extraordinario a todos los trabajadores de la Comuna.

Ante la falta de respuestas, más representantes del Legislativo local se sumaron al pedido. Consultada sobre el tema, la concejala Patricia Gatti aseguró que la solicitud de la suma extra para fin de año “no está relacionada con el bono que el Municipio había entregado en agosto, como argumentó el Intendente, ya que aquella medida fue implementada para palear la pérdida de poder adquisitivo producto de la devaluación post PASO. Otorgar esta suma que estamos solicitando demostraría que Serenal es capaz de sentir empatía y ponerse del lado de los trabajadores”.

En otro orden, la edil sostuvo: “escuchamos los anuncios del presidente Alberto Fernández sobre cómo comenzará a tratar la emergencia social. Dichos anuncios incluyen mejoras para jubilados y beneficiaros de la Asignación Universal por Hijo (AUH), además de congelamiento de tarifas y medicamentos gratuitos para quienes cobren la mínima”.

En consonancia con Gatti, la concejala Mónica Solanille manifestó: “hay bonos de 5 mil pesos para jubilados durante los meses de diciembre y enero y una suma extra de 2 mil pesos para los beneficiaros de la AUH que se cobrará por única vez en diciembre. Pedimos al Ejecutivo que tome medidas que vayan en la misma línea que las políticas nacionales y provinciales”. “Ese es el camino que debemos transitar”, aseguró.

Por su parte, el concejal Diego Ibañez remarcó: “nuestra responsabilidad como bloque de concejales es peticionar al Intendente. En este caso solicitamos el otorgamiento del bono para los empleados municipales. Los compañeros ya lo habían hecho en agosto y ahora renovamos el pedido. Queremos que los empleados del Municipio puedan tener unas fiestas un poco más holgadas, más dignas”.

“Sabemos que el salario de un municipal no es particularmente elevado y una ayuda extra de este tipo, entregada en el contexto económico actual, sería un espaldarazo para terminar el año de una mejor manera”, dijo.

El bono de fin de año beneficiaría a los 2 mil empleados municipales y según los dichos del concejal Baccello, también a los comerciantes linqueños ya que el dinero del plus “se volcaría directamente al consumo”.