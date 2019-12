Emotivo reconocimiento a participantes de la Escuela de Mujeres Líderes

El viernes 20 de diciembre se realizó el cierre anual de la Escuela de Mujeres Líderes, oportunidad en la que se reconoció a las participantes del Diplomado en Liderazgo Social. También fueron distinguidas quienes participaron del ciclo de charlas con Mujeres Líderes.

El encuentro se llevó a cabo en el hall del Palacio Municipal y contó con la presencia del intendente Salvador Serenal, la secretaria de Acción Social, Valeria Menna, la presidente del Concejo Deliberante, Patricia Galinelli, funcionarios municipales, concejales y público en general.

Durante el evento se entregaron reconocimientos y certificados correspondientes a las mujeres que participaron y acreditaron satisfactoriamente esta novedosa instancia de capacitación, como así también se reconocieron a las concurrentes del Taller de Autoestima dictado en el marco de acciones de la Escuela de Mujeres Líderes.

En primer lugar, el intendente Salvador Serenal hizo uso de la palabra y remarcó la importancia de contar con una Escuela de Mujeres Líderes en el ámbito municipal: “En el mundo entero el rol de las mujeres es muy importante, no solo en la Argentina, y qué valioso es tener una Escuela de Mujeres Líderes que sea estatal y que brinde la oportunidad y la posibilidad formarse para buscar el liderazgo, cuando también muchas veces ya lo tienen, pero realmente podemos colaborar para que más mujeres tomen este camino”.

Por su parte, la presidente del Concejo Deliberante, Patricia Galinelli resaltó la importancia del liderazgo en una sociedad donde la mujer cumple un rol preponderante. A su vez, sostuvo que “la mujer ha tenido que luchar muchísimo para buscar su lugar en la sociedad, ha habido grandes luchas, y todavía seguimos luchando”.

“Soy una convencida de que la única manera que la mujer tiene para poder ejercer su liderazgo es hacerlo desde convencimiento y desde su capacidad sin necesidad de que nadie nos regale nada”, agregó Galinelli.

También Valeria Menna, secretaria de Acción Social e impulsora de esta propuesta, compartió su mirada tras el dictado de la primera cohorte del Diplomado en Liderazgo Social y aseguró que “cada una de las herramientas que las egresadas van a tener les van a servir para ponerlo en práctica en su vida diaria, en su liderazgo, todas tienen un liderazgo propio que solamente lo tienen que desarrollar, lo tienen que ejercitar y seguramente pronto todo lo que aprendieron lo van a poder implementar”.

Además, Menna indicó que la escuela tiene como propósito contribuir a que más mujeres “estén preparadas para ejercer en la comunidad su liderazgo” y contribuir a que “cada vez más más mujeres ocupen cargos públicos, más cargos decisorios en todos los ámbitos”.

En ese sentido, Valeria Menna resaltó que en el Gabinete municipal se están sumando cada vez más mujeres y ese “es un camino de ida”. Y agregó que “la paridad no se da solamente para ocupar un lugar, un casillero; por eso tenemos que estar preparadas y consolidar este cambio para que se sostenga en el tiempo”.

Uno de los momentos más esperados ocurrió cuando la alumna Noelia Maradei realizó un repaso sobre los contenidos abordados durante esta capacitación y destacó los momentos transcurridos durante el desarrollo de esta instancia de formación. Posteriormente, fueron distinguidas todas las egresadas. Y al finalizar, se proyectó una serie de entrevistas con Gabriela Pis Fresno (pediatra), Margarita Palpacelli (ex titular del Centro Unión Comercio e Industrias) y Edit Grenat (cofundadora y responsable del Servicio Social del Hospital Municipal) quienes compartieron parte de sus historias de vida y dejaron un mensaje para las mujeres que se suman a las propuestas de la Escuela.