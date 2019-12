Serenal asumió su segundo mandato como Intendente de Lincoln

La Municipalidad de Lincoln informa que, en el día de ayer, el Intendente Salvador Serenal asumió su segundo mandato al frente de la comuna. La jura se llevó a cabo sobre la renovada explanada del Museo Histórico Municipal. Previamente asumieron las nuevos concejales y se eligieron las autoridades del Honorable Concejo Deliberante, el cual seguirá siendo presidido por Patricia Galinelli.

Luego de jurar ante el cuerpo Legislativo, el Jefe Comunal inició su discurso agradeciendo a la comunidad por el respaldo en las últimas elecciones y también por el acompañamiento en los primeros cuatro años de gestión. “Realmente me siento muy querido, muy reconocido y eso me hace sentir muy fuerte y con una mochila muy grande de responsabilidad”, aseguró.

Posteriormente, Serenal hizo un repaso de su primer mandato al frente de la comuna y resaltó algunos de los logros importantes de su gestión: “Los primeros cuatro años trabajamos en equipo, tuvimos diálogo, tuvimos apertura. No fue para nada fácil porque faltaba la confianza, esa confianza que el pueblo había perdido hacia los dirigentes políticos y que había que reconstruirla. Esa fue una de las tareas más grandes que tuvimos”.

“Con el acompañamiento de todo el distrito empezamos a trabajar, a soñar, a planificar, a ejecutar y a demostrar con hechos que nada es imposible y así fuimos trabajando, localidad por localidad, levantando las banderas del federalismo”, afirmó. Y agregó: “Así empezamos a trabajar en los barrios, en las instituciones educativas, esas 108 instituciones educativas que a través del Fondo Educativo pudimos empezar a transformar”.

Por otra lado, el intendente reelecto recordó que durante su primer mandato se completaron “obras que parecían imposibles”, como el desagüe de la Posadas y el desagüe de la calle Fortín Chiquiló, el acceso a Bayauca, que cada localidad tenga un médico residente, el transporte escolar público y gratuito, el Plan Pavimentar que alcanzó más de 130 cuadras, la ampliación de la red de cloacas, gas natural, entre otas, las que señaló son parte de “un conjunto de obras que fueron transformando la realidad de nuestro distrito”.

En referencia a los próximos cuatro de gestión al frente del municipio, el Jefe Comunal aseguró: “Hoy se renuevan los desafíos y vamos a seguir trabajando, porque después de equilibrar la Municipalidad, y más allá de la situación económica que al país le tocó atravesar, nos hemos cansado de hacer obras para la comunidad, pero vamos a ir por esas que todavía faltan concretar”.

NUEVO GOBIERNO

Respecto al cambio de alineación política a nivel provincial y nacional, Salvador Serenal se mostró optimista: “Me pone feliz el discurso del actual Presidente donde convoca a la unión, donde nos convoca a poner una Argentina de pie, donde nos convoca a cada uno de nosotros poner lo mejor que tenemos que poner para sacar a la Argentina adelante y terminar con la grieta”, afirmó. A su vez, indicó: “Esta etapa nos encuentra con desafíos nuevos, con un gobierno que no es de nuestro color político, pero si soy un convencido y un apasionado de la democracia y de las instituciones, esas instituciones que tenemos que seguir fortaleciendo y no tengo dudas que tanto con el actual presidente y el actual gobernador vamos a trabajar de la misma manera porque no tengo dudas que han aprendido y estamos acá para trabajar y entregarnos a la comunidad”.



CAMBIOS EN EL GABINETE

Dentro de los cambios en la estructura del nuevo gabinete que tendrá Serenal para su segundo mandato, Ramón Parera será el Jefe de Gabinete, mientras que Susana de la Torre lo reemplazará en la Secretaria de Gobierno, Diego Ramos será el encargado de la Agencia del Carnaval, Juan Ignacio Sago será el Subsecretario de Prensa, Salvador Sánchez el de Vialidad y César Ferreyra el de Turismo.

Por otra parte, Javier Cirielli será el Director de Medio Ambiente, Verónica Pedra, la Directora de Eventos, Luis Latasa se encargará de la Coordinación de las localidades, Vida Moreno será Coordinadora de Diversidad, Mariano Fernández será el nuevo Jefe de Compras y Matías Cosentino estará a cargo de la Flota Automotriz del municipio. Además, según adelantaron desde el Departamento Ejecutivo, es factible que en el transcurso de las próximas semanas puedan completarse algunas modificaciones más.

GALINELLI SIGUE AL FRENTE DEL CONCEJO

Previo a la asunción del Intendente Municipal, se realizó la Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante, donde juraron y asumieron los Concejales electos en la última elección del 27 de octubre y se eligieron las nuevas autoridades.

Patricia Galinelli fue elegida por unanimidad por todo el cuerpo y presidirá nuevamente el Concejo Deliberante por el periodo 2019 - 2021. Por su parte, María Eugenia Bozzone será la vicepresidente primera, y Patricia Gatti la vicepresidente segunda, mientras que Pablo Peredo el Secretario Legislativo.

Los nuevos ediles que se incorporan al Deliberativo son: Patricia Galinelli, Fernando Domeño, Rolando Menichetti, María Galtieri, Fabiana Nardi, Bernardo Baccello, Patricia Gatti, Diego Ibáñez y Mónica Solanille.