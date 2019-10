En Lincoln, el intendente Salvador Serenal invitará a Siri “a desayunar”

Ya conocidos los resultados oficiales del escrutinio en Lincoln, el intendente Salvador Serenal, quien fue reelecto teniendo en cuenta los votos obtenidos por Juntos por el Cambio en el distrito, se mostró muy satisfecho por los logros en esta elección general 2019.

En sus primeras declaraciones, manifestó: “Vemos una elección parecida a la del 2015. Perdimos por poco en Bayauca y Martínez de Hoz, pero en el resto de las localidades ganamos muy bien”.

“La próxima semana vamos a hacer un desayuno con Luis Siri, porque queremos pensar en conjunto para Lincoln. Es momento de construir, y no de dividir”, agregó.

"Siento una felicidad muy grande pero principalmente se dio una buena elección. La gente eligió y no lo veo como un triunfo personal sino como un triunfo de todos los linqueños. Por eso quiero felicitar a todos los vecinos que votaron, a los que nos votaron a nosotros y a los que no", afirmó.

Finalmente dijo: "Mi deseo es que Lincoln sea una gran familia. Creo que fue una elección que genera un antes y un después. Y en este sentido los dirigentes políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, debemos dejar de lado las diferencias y apostar a lo mejor para Lincoln".

Cabe mencionar, que tras los comicios de la víspera, Juntos por el Cambio suma cinco concejales en Lincoln, en tanto que el Frente de Todos, cuatro concejales.