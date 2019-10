Durante tres días, la Expo Rural de Lincoln mostró el potencial del sector

Una vez más, la Expo Rural de Lincoln se convirtió en el epicentro que durante el fin de semana pasado atrajo a miles de familias de la región. El mayor evento que une al campo y la ciudad abrió sus puertas al público de forma oficial este sábado luciendo todo el potencial que la actividad agropecuaria, industrial y comercial que reúne el distrito.

Por cuarto año consecutivo, la Expo volvió encontrarse con su público en el predio de la Sociedad Rural de Lincoln, “un espacio del que alguna vez había sido apartada y que en estos últimos cuatro años se ha restablecido de manera acertada”, informaron desde el Municipio.

Durante tres días, el mayor evento productivo del distrito abrió sus puertas con stands comerciales e industriales, patio de comidas, stands institucionales, exposición de autos antiguos, animales de granja, remates, música en vivo, juegos para chicos, charlas y capacitaciones, entre muchas más opciones.

El sábado, tras el desfile inaugural protagonizado por el cuerpo de Bastoneras, la Banda Municipal y un pintoresco desfile de caballos de diversos centros tradicionalistas, en el recinto ferial se escucharon los discursos de las autoridades que sellaron la apertura oficial de esta cuadragésima octava edición.

Antes de que hiciera uso de la palabra el intendente municipal Salvador Serenal, encargado de inaugurar esta nuevo Expo, hicieron lo propio los representantes de las entidades agropecuarias. Aníbal Fernández habló como máximo representante de la SRA de Lincoln y Pablo Ginestet dejó su mensaje como prosecretario de CARBAP. También Carolina Rojo pronunció su primer alocución en este evento como titular del Centro Unión Comercio e Industrias (CUCI), cámara que conmemora sus 100 años de vida; y Cristian Serra también ofreció un pormenorizado mensaje como representante de la Sociedad Rural local.

Por su parte, el intendente Serenal resaltó el trabajo sostenido y mancomunado que se ha podido llevar adelante entre el Municipio, el CUCI y la Sociedad Rural y señaló que ese es el resultado “del diálogo y acercamiento que hemos concretado con las instituciones intermedias”.

Asimismo, el jefe comunal afirmó: “Somos conscientes de que el campo, el comercio y la industria son el motor principal de la Nación”. Y reconoció: “Debemos atender la situación económica y financiera que nos toca vivir para acompañar a los distintos sectores y estar cerca de los que más lo necesitan”.

En cuanto al camino que se abrió y que se ha recorrido en estos casi 4 años en el ámbito local, Serenal realizó un pormenorizado repaso que comprendió las obras de infraestructura en la ciudad cabecera y en las localidades, la recuperación de caminos rurales, el plan de mejora edilicia en las escuelas, la inversión en maquinarias, la jerarquización de la atención en Salud, la finalización del desagüe del barrio Sagrado Corazón y la puesta en funcionamiento de la Planta de Ósmosis Inversa para resolver la problemática del agua, entre otros logros.

Serenal destacó la “honestidad y transparencia”

“El federalismo no solo fue una palabra sino que demostramos con hechos que los bienes y el dinero del Estado se vuelcan en políticas de estado que han alcanzado a cada una de las localidades y a cada uno de los barrios, y eso se logra porque lo hacemos con un gobierno honesto y transparente, y un pueblo acompañando”.

Y agregó: “Las tasas que se cobran van destinadas donde deben, hemos invertido 200 millones de pesos en maquinarias para que los 3600 kilómetros de caminos estén en condiciones y no solo salga la producción sino también las escuelas rurales y pueblos estén conectados”.

En esa línea, Serenal mencionó que actualmente “Bayauca tiene un acceso transitable que los días de lluvia hace posible que las personas que viven allí pueden salir” y agregó “podemos decir que en Arenaza tenemos el 100% de las cloacas, ese es dinero que va volcado en obras que le cambian la vida a la gente”.

Otra de las políticas ponderadas por el Intendente fue la inversión hecha en Salud: “Podemos decir con orgullo que cada localidad tiene su médico, un médico que atiende en las localidades y está presente en ellas para atender las emergencias”.

En materia de educación, Serenal fue enérgico y recordó que “el Fondo Educativo, ese fondo que viene desde 2012 y que durante la anterior gestión no se usaba para la educación, desde 2015 está destinado para que los 110 establecimientos educativos reciban ayuda para mejorar su infraestructura”. Y afirmó: “El Fondo Educativo va a las escuelas porque estamos convencidos de que la educación es el pasaporte para el futuro”.

Por último, Salvador Serenal completó su discurso con un mensaje a todos los linqueños: “Falta mucho todavía, por eso tenemos que seguir trabajando en equipo, la Argentina nos necesita trabajando de esta manera, tenemos que seguir poniendo nuestro compromiso”.