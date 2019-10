Lincoln tiene su Planta de Ósmosis Inversa

La Municipalidad de Lincoln informa que hoy el Intendente Municipal Salvador Serenal y el presidente de ABSA, Raffaele Sardella, inauguraron la nueva Planta de Ósmosis Inversa para nuestra ciudad. Mediante sus dos módulos potablizantes esta planta tiene una capacidad de inyectar casi 5 millones de litros de agua por día a la red.

La obra que tuvo una inversión de 83 millones de pesos, beneficia a unos 30.000 habitantes ya que eleva la calidad del servicio de agua potable en la ciudad cabecera.

El intendente Serenal afirmó que “después de tantos días de lucha, este es un día histórico para el pueblo de Lincoln”. Y recordó las instancias que debieron atravesar los vecinos que se autoconvocaron en 2005 hasta que en el 2013 la Corte Suprema de la Nación emitió un fallo favorable al reclamo de los vecinos.

“A partir de ese momento nació otra lucha”, dijo Serenal y que estuvo orientada a que ABSA cumpla la sentencia, “pero no se pudo lograr porque el ex gobernador Scioli y el ex intendente Fernández no estuvieron a la altura de las circunstancias, no les importó la salud de los linqueños ni les importó el fallo de la Suprema Corte, haciendo oídos sordos”.

En ese sentido, el Jefe Comunal sostuvo: “En este momento no solo hay un Estado provincial presente, sino también lo está ABSA y su directorio con quien desde el primer momento empezamos a trabajar para conseguir esta planta que ahora tenemos delante de nuestros ojos”.

Por su parte, Sardella recordó que “al principio de la gestión, los vecinos y el intendente nos vinieron a ver, los escuchamos y hoy tienen esta planta que les da agua potable para toda la población”.

En el predio que tiene ABSA sobre las calles; las Rosas y los Alelíes, se construyó un galpón con las medidas de seguridad correspondientes y dentro del mismo se instalaron los dos módulos potabilizantes que aportan 200 m3 por hora más a la red de agua de la ciudad.

Además, se construyeron 3 nuevas perforaciones que abastecen a la planta, se ejecutó el tendido de 3.875 metros de cañerías de diversos diámetros y se instaló una cisterna con capacidad para almacenar 500 m3 de agua cruda y 1.000 m3 de agua tratada.



Para poder poner en funcionamiento la planta, los filtros y el sistema de Ósmosis inversa, en la obra se contempló la repotenciación eléctrica.



La Ósmosis Inversa es la nueva tecnología con la que ABSA ha encontrado soluciones a los históricos problemas que se presentaban en el servicio de agua potable de Lincoln, General Villegas, Chivilcoy, Pehuajó y Carlos Tejedor.