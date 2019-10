Lincoln entre los 30 mejores de la provincia

La Municipalidad de Lincoln informa que en la última jornada de los Juegos Bonaerenses 2019 nuestra delegación obtuvo 2 medallas doradas y 4 de bronce para terminar en el podio con 6 preseas de oro, 2 de plata y 4 de bronce, alcanzando -al cierre de esta emisión- la colocación 30 entre 133 municipios participantes.

El primer oro de la jornada llegó de la mano de Morena Zárate en la modalidad de 80 mts. llanos Sub 14. La atleta linqueña continúa demostrando año a año todo su potencial en las disciplinas de velocidad y marca a las claras que su nivel es superlativo al enfrentarse a competidoras de los principales distritos.

En tanto que la segunda medalla dorada del día la alcanzaron la chicas de la posta 5x80 mts. escolar abierta, equipo conformado por: Morena Zárate, Karen Azcune, Florencia Simón, Candela Del Río, Sabrina Suárez, Jennifer Alberca y Josefina Davín.

A su turno, Eduardo Pereyra se destacó en los 300 mts. llanos Sub 16 al llegar en el tercer lugar y así alzarse con la medalla de bronce, al igual que María Belén Rodríguez quien clasificó tercera en la fina de los 100 metros llanos de la categoría sub 18 femenino.

También corrieron la misma suerte los chicos de la posta 4x100 sub 16, integrada por: Mateo Naranjo, Eduardo Pereyra, Santiago Barisone, Diego Pierini, Juan Barreiro y Thiago Brasuna, quienes sumaron una medalla más para nuestra delegación en el atletismo donde Lincoln asoma como uno de los principales animadores.

La última medalla del día vino del lado del fútbol femenino. En primer turno, las chicas no pudieron con sus pares de Gral. Guido perdiendo la chance de la final al caer 2 a 1. Sin embargo, más tarde vencieron por 1 a 0 a la delegación de Luján y lograron acceder al podio.

Además, en esta jornada hubo grandes rendimientos como:

Salvador Simón Testa quien terminó las actividades del hexatlón culminando en cuarto lugar de la general a solo 100 puntos de acceder al podio.

Las chicas de la posta 4x100 sub 18 también estuvieron cerca de medalla al culminar cuartas, misma situación que vivió Sebastián Alfonso durante la final de salto en alto sub 18, un nulo fue lo que lo separó del podio ya que superó la misma altura (1.70mts) que su par de Tornquist.

La posta 5x80 femenino sub 14 escolar no federado llegaron séptimas a la meta. Si bien no pudieron terciar por la medalla las chicas entrenadas por el profe Javier Rodríguez concluyeron un excelente torneo dejando buenas sensaciones de cara al futuro.

Por último cabe destacar la labor realizada por Diego Pierini, quien resultó sexto en la final de los 100 mts llanos y las chicas de gimnasia sub 12 que terminaron en el quinto lugar entre 16 delegaciones.

Por el lado del fútbol playa, los chicos de Lincoln quedaron descalificados tras el comportamiento antidisciplinario suscitado minutos antes de completar la final frente a Brandsen. Afectado por un cuestionado arbitraje, el partido ingresó en una batahola que lo llevó a la suspensión y, posteriormente, el tribunal de disciplina resolvió la descalificación según el reglamento de transgresiones y penas de los Juegos Bonaerenses.