Las inclemencias del clima impidieron el normal desarrollo de las disciplinas a cielo abierto

La Municipalidad de Lincoln informa que ayer concluyó una nueva jornada de la final de los Juegos Bonaerenses en la cual la lluvia se convirtió en la principal protagonista al impedir el desarrollo de la mayor parte de las actividades al aire libre. Beach vóley, fútbol de playa, tenis, al igual que la gran mayoría de las disciplinas en atletismo fueron reprogramadas para hoy. En tanto que gimnasia artística, Patín, Boccia, softbol, fútbol femenino, rugby, salto en largo (hexatlón sub 14) y 100 metros llanos (masculino sub 16) tuvieron actividad.

Desde bien temprano por la mañana los deportistas linuqeños tuvieron que estar atentos al comportamiento del clima, que si llueve que si para; que si se juega o si se suspende. Lo cierto es que al concluir la jornada estos fueron los resultados:

Uno de los atractivos del día se vivió en el gimnasio del Estadio José Minella, donde equipo femenino sub 12 de gimnasia artística (conformado por Delfina Díaz Zorza, Lucia Díaz Zorza, Inés Decillo, Clara González Vega) quedó en las puertas del podio al finalizó en 4to lugar de la competencia por equipos en cuatro elementos (suelo, paralelas, viga y salto). En un cierre muy reñido en donde las diferencias fueron ínfimas, 200 centésimos fueron los que separaron del estrado a las jóvenes linqueñas. El distrito de Salto se quedó con la medalla de bronce con un puntaje global de 216,600 y Lincoln en 4ta posición con 216,400 puntos.

En boccia, Brian Montes no pudo contra su par de La Matanza, negándosele así la clasificación a la siguiente etapa, pero no empañando la gran labor realizado en lo largo de estos juegos.



Por el lado del fútbol femenino Sub 14 las jugadoras de la escuela de Bayauca (Florencia Sánchez, Martina Beguiristain, Antonella García, Candela Moyano, Lara Almirón, Catalina Dicundo Parra, Martina Herrera, Solange Gimenez Magdalena Brou y Ayelen Luzarreta) volvieron a dar señales de muy buen fútbol venciendo en un contundente 4 a 0 a Almirante Brown. Mañana buscarán sellar su paso a la siguiente ronda cuando disputen el último encuentro por la fase de grupo contra La Matanza.



A su vez, en Parque Camet los chicos de Rugby Seven Sub 16, quienes llegaban al tercer partido del grupo con 1 victoria y 1 una derrota, disputaron un encuentro de gran intensidad en el cual la balanza se terminó inclinando para el lado de Almirante Brown, impidiendo su clasificación a la instancia final. Mientras, por el lado del Softbol, quienes venían de obtener en el día de ayer una valiosa victoria por 6 a 5 ante General Alvear, en su segundo encuentro les tocó perder por 9 a 8 frente al combinado de Ramallo.



En tanto que en la pista de atletismo los únicos que vieron acción fueron Salvador Simón Testa, quien en la disciplina hexatlón sub 14 pudo completar su participación del día en salto en largo, y no así en lanzamiento de bala dado que el mal clima obligó su reprogramación para hoy; y Diego Pierini se aseguró un lugar en la final tras acabar en el primer lugar de su serie en 100 metros llanos categoría sub 16.

El cierre de jornada para la delegación linqueña aconteció en la pista de patín del CEF. N°1, allí le dieron fin a su participación en los Torneos en la categoría Patín Artístico sub 13, Valentina Macías (Quinta C) y Maia Gelsomino (Escuela Formativa).

CAPACITACIÓN DEPORTIVA

En el marco de los Juegos Juveniles Bonaerenses 2019 ayer por la tarde el director de deportes del distrito de Lincoln, Prof. Jorge López formó parte de un enriquecedor encuentro del que participaron los directores de Deportes de los distintos municipios de la provincia y el subsecretario de deportes de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Fuentes, entre otras autoridades destacadas.



Durante la charla distintos representantes de las delegaciones presentes expusieron acerca de las políticas en materia deportiva e integración que son llevadas adelantes por los municipios y educación en el deporte.