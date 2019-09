Lincoln debutó en el podio con 2 medallas doradas

La Municipalidad de Lincoln informó que en el primer día de competencia oficial en la Final de los Juegos Bonaerenses 2019 nuestro distrito sumó las primeras 2 medallas de la mano del atletismo. Sheila Roldán y Jorge Arrizabalaga, respectivamente, obtuvieron 2 medallas de oro en Atletismo PCD coronando un día de muy gratas sensaciones para la delegación linqueña.

Candidato al podio, Jorge Arrizabalaga tuvo una excelente performance que lo depositó en el primer lugar del estrado en Salto en Largo (Atletismo PCD +17 intelectual A). Si bien la jornada había arrancado marcando un nulo, rápidamente corrigió errores y con dos muy buenos saltos estableció la marca de 5,73 metros que le significaría lo más alto del podio y la primera medalla en la edición 2019 para la comitiva de nuestro distrito.

En tanto, Sheila Roldán con su mejor marca de esta jornada -computó 8,95 metros- se posicionó por delante de sus pares de Colón y Laprida obteniendo el 1º puesto de la categoría Lanzamiento de Bala Sub 16. Así, Sheila logró una nueva medalla para la Escuela Municipal de Atletismo. Cabe destacar la labor de Bruno Guezamburu, quien si bien no logró acceder al podio, tuvo una gran actuación en Salto en largo categoría única intelectual C.

Los jóvenes de la Escuela Municipal de Atletismo siguen haciendo historia en los Juegos Bonaerenses y demostrando un gran rendimiento y nivel. Por el lado del Atletismo Femenino Sub 14, Morena Zárate se aseguró un lugar en la finalísima de los 80 mts. llanos al quedarse con el primer lugar de su serie y con buenas perspectivas de cara a la final.

En tanto, Morena Hernández en los 295 metros con vallas se posicionó en el cuarto lugar de su serie, puesto que también le permitió asegurarse su pase a la instancia final. La jornada del atletismo la cerró Salvador Simón Testa quien en la disciplina hexatlón concluyó su participación en las disciplinas 100 metros con vallas (4to lugar) y salto en alto (2da lugar), mañana continuará su actuación en esta exigente disciplina.



MÁS RESULTADOS

La primera jornada de competencia oficial para la Delegación linqueña concentró múltiples competencias, tanto durante la mañana como por la tarde. En turno matutino, en Parque Camet los chicos de Rugby Seven Sub 16 ganaron el primer partido del grupo contra Tandil (14 a 0). En tanto que en el segundo encuentro versus Tres Arroyos cayeron por 25 a 17; mañana de vencer a Almirante Brown clasificarán a la instancia final.

La primera fecha del beach voley que se disputó en Playa Bristol dejó un triunfo rotundo para la categoría Sub 18 que se impuso por 21-17 y 21-15 ante Pilar. También en Playa Bristol, se vivió un partido vibrante para los chicos del futbol playa Sub 16 quienes se impusieron por 7 a 6 ante el equipo de San Fernando.

En Fútbol femenino Sub 14 las chicas de Bayauca arrancaron ganando con un aplastante 6 a 0 frente a Henderson.

En Boccia PCD, Brian Montes tuvo una primera ronda muy exitosa al quedarse con el primer partido. Mañana volverá a presentarse con buenas expectativas para buscar final.

En Patín Artístico, las chicas que son entrenadas por Julieta Salazar hicieron sus primeras presentaciones en las categorías Patín artístico Sub 13 Formativa y Sub 13 Quinta C con una aceptable actuación.



Por el lado del tenis, Juan Ignacio Dubra tuvo un buen debut en la categoría Sub 18 y ganó 6-2 y 7- 6 frente su par de Tres Arroyos. Mientras que Inés Stola (Sub 18) no corrió con la misma suerte al perder en un doble 6-3 versus la contrincante de Exaltación de la Cruz.



Gimnasia Artística fue otra de las disciplinas que tuvo actividad en la jornada de hoy. En categoría Sub 18 Masculino, Santiago Suárez Mura; Santiago Potes; Felipe Mundo y Federico Elisei clasificaron en décimo lugar de la general. Y en categoría Sub 18, las chicas Ailiin Bourgeois; Agustina Suarez Mura; Dolores Santos Gori y Victoria Rotelli clasificaron en el 8º puesto de la final.