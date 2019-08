Polémica en Lincoln por el desplazamiento de Mario Tarelli

Desde el Interbloque del Frente de Todos Lincoln expresaron el descontento por el desplazamiento de Mario Tarelli, quien se desempeñaba como presidente de la Agencia Municipal encargada de organizar el Carnaval de Lincoln. Tras las PASO, el intendente Salvador Serenal dispuso el desplazamiento de Tarelli en el cargo y, al mismo tiempo, confirmó que ese lugar será ocupado por el ahora ex concejal Diego Ramos.

Confirmado el cambio en el gabinete, el presidente del Interbloque del Frente de Todos, Bernardo Baccello, señaló que "el desplazamiento de Tarelli confirma la falta de transparencia y la desidia de Cambiemos" y agregó que "en abril de este año, en el Concejo Deliberante tratamos el tema de la rifa del carnaval; todos recordamos el papelón que sufrimos los linqueños con esta rifa, en ese marco, el Concejo en su conjunto aprobó un proyecto solicitando la presencia de Tarelli para que le explique a la sociedad lo ocurrido".

Sobre la rifa del carnaval, un mes después del sorteo, en abril de este año y cuando ya se habían entregado los premios, Tarelli aseguró ante los medios que se habían equivocado en el horario del sorteo. En aquel entonces, explicó que habían tomado la lotería de las 15 horas y no la de las 20, como se había anunciado. Al mismo tiempo, Tarelli responsabilizó del error a una "empleada administrativa" y lo más llamativo es que la lotería no tuvo sorteo a las 20 (día feriado) y por ende no hubo números favorecidos. "Para terminar de confirmar el escándalo, el municipio intimó a los ganadores iniciales para que devuelvan los premios", dijeron desde el Interbloque del Frente de Todos Lincoln y agregaron que "hemos escuchado al intendente Serenal hablar mil veces de la transparencia y de que el Concejo Deliberante es la casa de la democracia, pero la realidad es completamente distinta".

Por otro lado, Baccello puntualizó que "hoy vemos que el señor Mario Tarelli se va de la Agencia del Carnaval sin haberse hecho presente ante los concejales para explicarnos el papelón que se cometió con la rifa del carnaval, y en su lugar estará Diego Ramos, ex concejal que en su momento votó a favor del proyecto para que Tarelli explique lo que pasó".