Bernardo Baccello: "Serenal está intentando comprar el voto de los vecinos"

Desde el Interbloque del Frente de Todos Lincoln indicaron que el martes 20 de agosto el intendente Salvador Serenal anunció, en conferencia de prensa, un paquete de medidas "con el claro objetivo de intentar revertir la dura derrota que sufrió en las PASO".

Luego de confirmadas las nuevas disposiciones, el presidente del Interbloque del Frente de Todos y actual candidato a concejal por el mismo espacio, Bernardo Baccello, calificó a los anuncios del jefe comunal como un “acto desesperado” y al mismo tiempo aseguró que “directamente lo que está haciendo Serenal es intentar comprar el voto de los vecinos de Lincoln”.

Baccello dijo que “en primer lugar nos sorprendió muchísimo que el intendente haya anunciado las medidas justo el mismo día que desde nuestro interbloque las íbamos a solicitar en el ámbito del Concejo Deliberante; pero más allá de esta casualidad vemos con agrado que el intendente Serenal haya anunciado, para los trabajadores municipales, un bono a cobrar por única vez de 3500 pesos; y que también haya confirmado un aumento del 10 por ciento, adicional al que ya se esperaba cobrar en el mes de septiembre y que también era del 10 por ciento”. Añadió: “Estas subas nosotros las habíamos solicitado mediante la presentación de un proyecto y el propio intendente había dicho ante los medios que los aumentos eran inviables. Pero al parecer la plata estaba, o apareció de la noche a la mañana y ahora los aumentos sí son viables”.

Sobre el contexto en el que se notificaron estas medidas, Baccello agregó: “tengo que decir que estos beneficios hubiesen sido mejor recepcionados por todos nosotros si se hubiesen anunciado antes de las PASO y no con un resultado tan adverso. Nos da la sensación de que Serenal directamente intenta comprar el voto de los empleados municipales”. Además, detalló: “con los aumentos anunciados el básico será de 10.277 pesos. Me hubiese gustado que Serenal también le explique a estos trabajadores cómo hacen para vivir con 10.277 pesos por mes. Es imposible. El aumento llegó pero tarde. Y llegó tarde no porque el dinero no estaba sino porque tenemos un intendente que tiene otras prioridades”.

“Quedó a la vista de todos que Serenal perdió el rumbo. Que sigue alejado de la gente, que traicionó a quienes lo votaron, que no cumplió con nada de lo que prometió y que por eso el 75 por ciento de los votantes le dio la espalda en las urnas”, completó Baccello.

Pedidos de renuncia y cambios en el gabinete

Como también ya es de público conocimiento, tras la derrota en las PASO el intendente Serenal le exigió la renuncia a todos los integrantes de su gabinete y también en la conferencia de prensa del martes confirmó algunos cambios. Sobre la postura tomada por el jefe comunal, Baccello dijo: “Serenal no se hace cargo de la derrota. No quiere reconocer que hizo las cosas mal, que los vecinos ya no lo acompañan y que ya no hay respaldo para su gestión”.

Agregó: “También encuentro en Serenal un peligroso grado de cinismo; porque el intendente presagió que con estos aumentos en los salarios de los municipales y con algunas rebajas y promociones en las tasas municipales va a generar la reactivación del comercio. La realidad es que nadie cree que con estas medidas el comercio de Lincoln se va reactivar”. Por último, en relación a los cambios en su gabinete, opinó: “Nos enteramos que el concejal Diego Ramos (Cambiemos) va a abandonar la banca para formar parte del gabinete. Como integrante del Concejo Deliberante debo decir que me hubiese gustado enterarme de esta noticia por el propio concejal Diego Ramos, con quien en todos estos años hemos trabajado desde las diferencias pero en conjunto. Quizás hablo de un gesto de compañerismo o de simplemente de respeto por las instituciones. Pero parece que por la desesperación se omiten estos valores que son tan importantes para la vida democrática”.

También de manera muy llamativa, el intendente Serenal anunció ante los medios que ya no tiene más chofer. Palabras textuales: “Quiero aclarar que ya no tengo más chofer”, dijo, ante las miradas desconcertadas de los periodistas presentes. Sobre la aclaración del jefe comunal, Baccello indicó: “Como concejales de la oposición estamos en la obligación de saber que ocurrió con el señor Pablo Carlini (chofer del intendente), quien hasta ayer no sólo era el chofer del intendente sino una de las personas de mayor confianza, tal como lo hemos expresado en un proyecto que hemos presentado, queremos saber qué pasó con el señor Carlini y principalmente queremos saber qué hay de cierto de todos los comentarios que nos llegan sobre su abultado y sospechoso enriquecimiento patrimonial”, puntualizó.

Por último, el alejamiento del jefe de personal, señor Luis Latasa, también fue otro de los anuncios. Al respecto, el concejal Baccello remarcó: “El intendente nos dice que Latasa va a tener un nuevo rol. Ojalá que en este nuevo rol no tenga que dejar sin trabajo a tanta gente como lo hizo en el municipio y ojalá que en este nuevo rol no tenga que amedrentar a los trabajos municipales que tienen otras preferencias políticas”.