Bernardo Baccello: "El 75% del electorado desaprueba la gestión de Serenal"

El primer candidato a concejal del Frente de Todos Lincoln, Bernardo Baccello, opinó sobre los resultados de las PASO y en el inicio de la campaña rumbo a las generales de octubre se mostró optimista en poder aumentar el caudal de votos.

Sobre la contienda electoral del 11 de agosto que arrojó como ganador al candidato a intendente Luis Siri, Baccello expresó: “El resultado de las PASO para nosotros representó principalmente una gran alegría. Los números finales nos llenaron de felicidad. Considero a este resultado como una de las consecuencias de la unión que venimos promulgando de todos los sectores del campo nacional y popular”.

Agregó: “El resultado de la PASO también nos permite ilusionarnos con una gran elección en octubre. El hecho de habernos consolidado en una lista única nos permitió llegar a los 11 mil votos, un número significativo; pero además sabemos que ese número no es el techo porque conocemos a muchos vecinos que participaron de la interna de Cambiemos y que votaron en contra del actual intendente Serenal por el simple hecho de estar muy decepcionados con él. Por eso no tengo dudas que esos votos van a pasar al Frente de Todos y eso nos posiciona como el partido con más chances para ganar”, agregó.

Números y proyecciones

Sobre el caudal de votos obtenido en las PASO, el actual presidente del Interbloque del Frente de Todos, Bernardo Baccello, también dijo: “En 2017 si sumamos a todas las fuerzas del campo nacional y popular llegamos, aproximadamente, a los 9200 votos. Y en esta elección ya llegamos a los 11 mil. Así que la elección ha sido muy buena. En algún punto era el número que esperábamos. Ahora el objetivo es seguir creciendo para volver a triunfar en las generales del 27 de octubre”.

Agregó: “Nosotros vamos a seguir exponiendo ante el electorado nuestras propuestas. Nuestro candidato a intendente, Luis Siri, viene trabajando en una plataforma de gobierno pensada en el futuro. Hay objetivos a mediano plazo pero principalmente pensamos a largo plazo, donde Lincoln tiene que ser un distrito en pleno crecimiento y en donde el desarrollo de nuestro pueblo sea el objetivo de todos. Entendemos que el motor económico debe recuperarse y ponerse en marcha nuevamente; y para eso es clave el trabajo en conjunto entre nación, provincia y municipio”.

También indicó: “Hoy estamos sufriendo una parálisis de la economía. La sufrimos y la sentimos muy fuertemente. Quizás por este motivo también es que se dio el resultado de las PASO. Pero bueno, nosotros tenemos en claro que en la campaña de cara a octubre vamos a priorizar nuestras ideas y propuestas, sin caer en responder a las agresiones o las chicanas que nos vienen proponiendo desde el oficialismo”.

“Quienes integramos la lista del Frente de Todos queremos construir un Estado Municipal que escuche a los vecinos y que se comprometa a solucionar las necesidades y los problemas”, apuntó Baccello.

Ls gestión de Serenal

Para completar con su análisis de las PASO, Baccello también opinó sobre la actual gestión municipal que encabeza el intendente de la alianza Juntos por el Cambio, Salvador Serenal. Al respecto, señaló: “Hace más de un año que venimos realizando asambleas, encuentros barriales y recorridas por las localidades, y en cada una de estas actividades ya veníamos teniendo pistas del descontento hacia el intendente Serenal y su gabinete. Los vecinos sienten decepción y un gran enojo frente a esta gestión”.

También remarcó: “Los vecinos dicen que esta gestión no los escucha y en algunas casos nos dijeron que ni siquiera los atienden. No atienden a los reclamos de los vecinos. Y en esto quiero ser claro, la gestión de Serenal no atiende ni siquiera a vecinos que lo han votado; ni a dirigentes políticos de su mismo color que quieren acercarle alguna propuesta”.

“La indiferencia de Serenal hacia los dirigentes de su mismo color político lo llevaron a la interna que se dirimió en las PASO. Y más allá de haber ganado esa interna, la indiferencia lo llevó a perder apoyo y lógicamente a perder muchos votos. Y entiendo que esta pérdida va a quedar mucho más reflejada en las elecciones de octubre”, agregó.

Por último, el contador Baccello, puntualizó: “El 75 por ciento del electorado desaprueba la gestión de Serenal; los vecinos se manifestaron de esa manera, la desaprobación quedó expuesta a la vista de todos. Fue una mala gestión y eso se reflejó en las urnas”.