Luis Siri: "La generación de empleo es uno de nuestros principales objetivos de gobierno"

El precandidato a intendente de Lincoln por el Frente de Todos, Luis Siri, aseguró que la generación de nuevos puestos de trabajo será en su gobierno municipal uno de los principales objetivos. Sobre esta problemática, Siri remarcó que "la falta de empleo es un tema recurrente; el trabajo es una necesidad urgente, es el principal pedido que hemos escuchado en nuestras recorridas por las localidades y por los barrios de la ciudad cabecera. Los vecinos de Lincoln nos piden trabajo”.

Por otro lado, Siri dijo que “no tengo dudas de que hemos llegado a esta situación tan angustiante porque el modelo económico que Cambiemos ha implantado en nuestro país atenta justamente contra la generación de empleo; el programa económico de este gobierno ha destrozado el consumo y si no hay consumo las pymes y las empresas están obligadas a reducir la producción, y en esa reducción es donde también las empresas toman la decisión de echar gente”.

En tanto, el precandidato a intendente destacó que a partir del 11 de diciembre “la generación de empleo será uno de nuestros principales objetivos como gobierno municipal”. Al respecto, aclaró: “Por supuesto que desde nuestro municipio no podemos cambiar la política económica nacional o provincial pero sí podemos intervenir en la economía social, podemos ayudar e incentivar a los emprendedores, a las pymes, a las cooperativas de trabajo. Estamos convencidos que para reactivar la economía local se necesita una fuerte iniciativa desde el municipio”.

Expuso también que “si contamos con una cooperativa que produce ropa de trabajo, por citar un ejemplo, el municipio debe ser uno de los compradores de estas producciones. Eso ya sería un respaldo, después desde el municipio podemos colaborar con la cooperativa en la ampliación del mercado”. Puntualizó también: “si tenemos la suerte de que la ciudadanía nos elija, tenemos varios proyectos en carpeta para desarrollar. Por citar otro ejemplo, si podemos establecer una cooperativa que produzca alimentos no perecederos, como gobierno municipal nos vamos a comprometer a ser los primeros clientes de esta cooperativa. También estamos analizando la posibilidad de producir biocombustibles”.

Para completar sus conceptos, aclaró: “Ante cualquier iniciativa de generar empleo, nosotros no podemos descuidar a aquellos emprendimientos que hoy la están peleando. Debemos restablecer esa relación y por otro lado tenemos que evitar el cierre de los comercios que hoy están al límite”.

Nueva Secretaría de Producción

Siri destacó la importancia de poder conformar una Secretaría de Producción eficiente y que esté integrada por personas calificadas. Al respecto, detalló: “En este proyecto serio de crear empleo la Secretaría de Producción ocupa un lugar importantísimo. Es el área desde donde tenemos que planificar el futuro, ya lo he dicho en varias oportunidades, necesitamos conformar una Secretaría de Producción con personas capacitadas. Estas personas no necesariamente tienen que ser de nuestro color político; es más, la secretaría puede estar encabezada por alguien que no sea de nuestro partido. Estamos abiertos a esa posibilidad porque lo más importante es poder sumar a personas que realmente tengan intenciones de trabajar para mejorar la situación”.