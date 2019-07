Frente de Todos presentó la lista136, que encabeza el ingeniero Luis Siri

El jueves último se realizó la presentación oficial de todos los precandidatos que conforman la lista número 136 del Frente de Todos Lincoln.

En el acto oficial, dirigentes y militantes del campo nacional y popular se hicieron presentes en gran número para apoyar a la nómina que a nivel local es encabezada por el ingeniero Luis Siri.

La emotiva ceremonia también contó con la asistencia de los precandidatos a diputados provinciales por la cuarta sección electoral, Viviana Guzzo (actual concejal de General Viamonte), Alberto Conocchiari (actual intendente de Leandro N. Alem), Alexis Guerrera (jefe comunal de General Pinto) y Mercedes Ruffa (concejal de Lincoln).

También acompañaron con su presencia, los concejales del Bloque del Partido Justicialista - Unidad Ciudadana, Juan Pezzi, Marita Curti, Martín Folcia y Gastón Giaccone; la concejal del Unibloque PJ - Frente para la Victoria, Mariela Roldán; y el precandidato a intendente de General Pinto, Freddy Sabatarelli.

En definitiva, de manera oficial quedó presentada la Lista 136 del Frente de Todos que estará conformada por Luis Siri como precandidato a intendente. Los postulantes a ocupar un lugar en el Concejo Deliberante son Bernardo Baccello, Patricia Gatti, Diego Ibáñez, Mónica Solanille, Mauro Speroni, Carolina Martínez, Martín Pereyra, Luciana Pérez y Ricardo Bay. Suplentes: Isabella Lombardo, Agustín Paiola Cabrera, Pamela Oliva, Franco Lezcano, Soraya Valdez y Enzo Del Valle.

Al mismo tiempo, los precandidatos a Consejeros Escolares son Leandro Bálsamo, Marcela Dutto y Silvio Olivera. Suplentes: Marcela Quarleri, Nicolás Rosas y Narela Gorosito.

“Para todos”

En el cierre de la jornada, Luis Siri hizo uso de la palabra y expresó: “Hemos conformado una linda lista, con candidatos jóvenes y con gente de experiencia. Pero principalmente con vecinos de Lincoln que tienen muchísimas ganas de trabajar. Nuestro mayor anhelo es poder construir un gobierno que sea de todos y para todos”.

El precandidato a intendente de Lincoln por el Frente de Todos también se refirió a los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de postularse. Al respecto, remarcó: “Uno de los responsables de que yo esté en este lugar es Mauricio Macri y este deplorable gobierno que está haciendo. Si seguimos en nuestra zona de confort esto no va a cambiar. Mi decisión también pasa por esto, hoy siento que los argentinos realmente la estamos pasando muy mal”.

El ingeniero Siri enumeró una por una las numerosas obras realizadas por la anterior gestión municipal.

En el cierre de su interlocución, Siri reflexionó: “Alguna vez, Raúl Alfonsín dijo que con la democracia se come, se cura y se educa. Está claro que hoy, con Macri como presidente, con la democracia no se come, no se cura y no se educa. Por eso es que debemos revertir esta historia, debemos cambiar el rumbo. No hay manera de continuar así. Por eso cuando decimos que volveremos, yo pienso que debemos volver para no ser mejores que ellos, sino para ser mejores de lo que fuimos”.