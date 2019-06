Luis Siri es el precandidato a intendente de Lincoln por el Frente de Todos

Desde el Bloque del Partido Justicialista - Unidad Ciudadana (PJ-UC) informaron que Luis Siri fue confirmado como precandidato a Intendente de Lincoln por el Frente de Todos. En la misma lista, los precandidatos a concejales son Bernardo Baccello, Patricia Gatti, Diego Ibáñez, Mónica Solanille, Mauro Speroni, Carolina Martínez, Martín Pereyra, Luciana Pérez y Ricardo Bay. Suplentes: Isabella Lombardo, Agustín Paiola Cabrera, Pamela Oliva, Franco Lezcano, Soraya Valdez y Enzo Del Valle.

Al mismo tiempo, los precandidatos a consejeros escolares titulares son Leandro Bálsamo, Marcela Dutto y Silvio Olivera. Suplentes: Marcela Quarleri, Nicolás Rosas y Narela Gorosito. Presentada la lista, el actual presidente del Bloque PJ-UC, Bernardo Baccello, sostuvo: "hoy nuestro pueblo está sufriendo y no hay prioridad más alta que dejar de lado los sueños personales para poner en frente el éxito de un proyecto colectivo" y añadió que "los valores que me inculcaron mi familia y mi militancia política me llevaron a tomar esta decisión, primero la patria, después el movimiento y por último las personas; es por esto que he decidido, junto a los compañeros que me apoyan, apartarme de mi precandidatura a intendente para seguir trabajando por Lincoln desde el Concejo Deliberante. Esta decisión obedece a mi aspiración de lograr unir a los distintos sectores del peronismo".

Por último, el actual presidente del Bloque PJ-UC dijo: "confío en los valores, la capacidad de gestión y la experiencia de Luis Siri, creo que es la persona indicada para administrar los recursos de nuestro pueblo. No tengo dudas que será un gran intendente". Por otra parte, sobre el armado de la lista y la confirmación de los precandidatos, Luis Siri indicó: “Unir a tantas agrupaciones y partidos era una tarea complicada pero finalmente lo logramos" y agregó que “hemos conformado una lista con referentes del PJ, del Movimiento Evita, Unidad Ciudadana, de la Agrupación Jauretche, Lealtad Peronista, el Frente Grande y el Partido Intransigente, entre otros. Se logró conformar una lista integrada por gente de experiencia, por un lado, y de juventud, aportando la frescura, que en la campaña y en la militancia empuja mucho”.

“Quiero destacar el gesto de Bernardo (Baccello), que ha tenido un acto de mucha generosidad, porque él tenía una presencia en la militancia que indicaba que sus deseos eran encabezar la lista como precandidato”, indicó Siri. Completando sus sensaciones, puntualizó: “También me pone muy contento poder contar en esta nueva etapa con el apoyo de muchos militantes que no están en la lista pero que han aportado a esta unión; principalmente agradezco al presidente del PJ, Jorge Fernández; y también a dirigentes como Nicolás Olaberría y Mariela Roldán. También quiero destacar a Mercedes Ruffa, que es precandidata a diputada y se va a integrar al trabajo conjunto en la campaña”.