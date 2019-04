Inauguraron el nuevo busto de Abraham Lincoln en el Patio Cívico de los DD.HH.

El lunes último, en el hall de entrada del Palacio Municipal, tuvo lugar el acto de inauguración del Busto de Abraham Lincoln donado por The Lincoln Forum. La estatua de bronce siliconado fue emplazado en el Patio Cívico de los Derechos Humanos, restituyendo el patrimonio que fuera desaparecido durante la anterior gestión.

El acto estuvo encabezado por el intendente Salvador Serenal, junto a integrantes de su gabinete y ediles del Honorable Concejo Deliberante.

En representación del Ejecutivo municipal, el secretario de Gobierno, Ramón Parera, subrayó: “Hoy es un día muy especial para todos los linqueños. El busto ha llevado algunos años de trabajo y de gestión a través de la Coordinación de Relaciones Internacionales dirigida por Nancy Roseti. Agradezco a la Embajada de Estados Unidos por el acompañamiento que ha tenido, a Harold Holzen por su donación y especialmente al artista Frank Porcú”.

Asimismo sostuvo: “Abraham Lincoln no es un prócer de los Estados Unidos sino que es un prócer de toda la humanidad por su legado de Unión, Libertad y Justicia. La unión del pueblo es fundamental para desarrollar un progreso genuino y sostenible en el tiempo; la libertad en el siglo XXI tiene que ver con la educación como objetivo principal para poder lograr ser libres de verdad; y sin justicia no se pueden cerrar las heridas del pasado y no volver a cometer los mismos errores”.



Por su parte, el escultor del busto del presidente norteamericano, Frank Porcú, expresó: “Es un honor para mí estar aquí en un día tan histórico. Agradezco a toda la gente de Lincoln, al señor Harold Holzer y a su fundación The Lincoln Forum y al patronazgo de Shawn Thomas”.

Además, leyó una nota del donante Harold Holzer: “Reconozco al intendente Salvador Serenal, a sus funcionarios y a todos los ciudadanos de Lincoln que han colaborado para que este día tan importante sea posible. En nombre de The Lincoln Forum, una asociación de investigadores, estudiantes y entusiastas de la vida de Abraham Lincoln, queremos expresar el gran placer que nos provoca celebrar junto a ustedes el arribo a la República Argentina del busto de bronce que ha esculpido el artista Frank Porcú. The Lincoln Forum ha donado una bella escultura a la ciudad de Lincoln como un gesto de amistad y solidaridad para la única ciudad del mundo hispano que rinde tributo a Lincoln portando su nombre. Es bueno saber que el legado y la memoria del mandatario estadounidense no desaparecerá jamás de la faz del mundo”.

Para concluir, Frank Porcú afirmó: “Estoy orgulloso de haber realizado esta escultura para todos ustedes, para la gente de Lincoln y su República Argentina. Espero que esto los inspire a ustedes en el día de hoy y a todas las generaciones venideras”.

Durante la ceremonia, junto al intendente municipal Salvador Serenal estuvo el director del Internacional Lincoln Center, Bill Pederson. También participaron del acto consejeros escolares, inspectores distritales, instituciones intermedias, autoridades policiales, civiles y religiosas, abanderados y docentes de la Unidad Académica de la Escuela Normal Abraham Lincoln.

La ceremonia contó con la actuación de la Banda Municipal ejecutando el “toque de queda” y el Himno Nacional Argentino y el grupo de mujeres del Coro de la Escuela Normal interpretaron el Himno a Abraham Lincoln.

La escultura

Cabe recordar que el viernes 5 de abril, en la residencia Palacio Bosch de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el intendente Salvador Serenal recibió la donación del busto del presidente Abraham Lincoln por parte del doctor Edward Prado, embajador de los Estados Unidos en Argentina.

La donación del busto fue realizada por Harold Holzer, presidente de la Comisión del Bicentenario del Natalicio de Abraham Lincoln, vicepresidente del Museo Metropolitano de Nueva York y actualmente titular del The Lincoln Forum.

La escultura ha sido esculpida por Frank Porcú a través del patronazgo de Shawn Thomas. Es de bronce siliconado, mide 78 cm de alto, 78 cm de ancho, 39 cm de profundidad y pesa cerca de 50 kilos. Está valuada en los Estados Unidos como una obra de arte de USD 25.000.