A 37 años, homenaje a los Héroes y Veteranos de la Guerra de Malvinas

El 2 de abril último se llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Tuvo lugar en el Patio Cívico de los Derechos Humanos, donde -a 37 años de la Guerra de Malvinas- se descubrió el monumento que rinde homenaje a los héroes de aquella gesta y a los ex combatientes.

El flamante monumento, que rinde homenaje a los héroes de Malvinas en el Patio Cívico de los Derechos Humanos de nuestra ciudad, es una instalación que consiste básicamente en un cubo, donde la luz juega un papel preponderante, ya que al filtrarse por los cuatro agujeros dispuestos en cuatro lados, el interior del cubo se transforma en una instalación que refiere a las víctimas de la guerra, tanto aquellos que fallecieron en la Guerra como a los cientos que luego se suicidaron en nuestro país.

El monumento es obra del arquitecto Adrián Luengo, ganador del concurso público de proyectos abierto el año pasado, para hacer un monumento homenaje a los héroes de Malvinas. Sobre la obra, el propio autor dijo: “aporta una nueva mirada en el grado de simbolización de los traumáticos acontecimientos que supone una guerra e invita a la apropiación de la obra por parte del espectador, sacándolo de la mirada de simple observador para interactuar, descubrir, sosteniendo la necesidad de reconocer lo ocurrido”.

Presentes

El acto estuvo encabezado por el intendente municipal y su equipo de secretarios y directores. También estuvo presente la presidente del Concejo Deliberante, Patricia Galinelli y ediles de todos los bloques partidarios. Junto a las banderas de ceremonia de las distintas instituciones educativas y civiles de la ciudad cabecera, sobresalieron las portadas por los ex combatientes abanderados: Oscar Davobe y Jorge Crespo, quienes fueron acompañados por Walter Canevari, Aníbal Páez, Aníbal Cepeda y Omar Carpintero.

La Banda de Música del Distrito de Lincoln ejecutó una espléndida versión del Himno Nacional y seguidamente La marcha de Malvinas.

El ex combatiente Oscar Rodolfo Davobe fue quien primero dejó su mensaje. Recordó la baja de 649 compatriotas, muchos de ellos (caídos) en el suelo de las islas y otros (en el mar) con el hundimiento del ARA General Belgrano en cuya tripulación estaba el soldado Hugo Heredia, nuestro único héroe en el distrito de Lincoln y a quien el 2 de abril se rindió homenaje en Lincoln.

Recordó también la memoria del ex combatiente Miguel Angel Agostinelli, fallecido hace ya un tiempo: “Un compañero nuestro, al que también homenajeamos hoy”.

Davobe agradeció a la gestión del intendente Salvador Serenal por haber ayudado a concretar la construcción de un monumento que “no solo rinde homenaje al Soldado Heredia y a los Veteranos de Malvinas linqueños, sino también a todos los Héroes y Veteranos de la Argentina”.

Otra de las reflexiones correspondiente a la fecha, la aportó el ex combatiente Omar Carpintero quien señaló: “vivimos una vigilia impecable, linda y hermosa que seguramente va a continuar porque la gesta de Malvinas no tiene banderías políticas, es una gesta que está en el orgullo de todos”.

Homenaje

El intendente Salvador Serenal acompañó a los veteranos y a sus familias en tal emotivo día.

“La historia es la lucha constante contra el olvido. Quien escribe la historia y quien hace a la historia somos todos nosotros, por eso debemos seguir reafirmando nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas mediante el diálogo, la paz y nuestra democracia”, afirmó el jefe comunal.

En alusión al monumento que hoy fue desplegado en el Patio Cívico, el jefe comunal afirmó que es una manera de contribuir a que la herida de Malvinas, que sigue abierta, cierre y es un reconocimiento “a la valentía, el coraje y el patriotismo de estos hombres, de los casi 650 caídos y los más de 400 que recurrieron al suicidio producto del horror y por no contar con un Estado que, en su momento, los reconozca”.

El soldado Heredia

Como es habitual en esta fecha, antes del acto protocolar, el intendente Serenal junto al grupo de ex combatientes acompañaron a la familia del Soldado Hugo Heredia con la entrega de un presente floral en el busto que rinde homenaje a este héroe linqueño en la esquina de avenida Maipú y Menarvino, en el Centro Comunitario Barrial Plaza España.

Hasta allí fueron Serenal y los ex combatientes, quienes compartieron con Alida Cufré (madre del Soldado Heredia), sus hijas y nietos, este sentido recordatorio en memoria del soldado linqueño, uno de los 323 tripulantes del ARA General Belgrano que perdió su vida tras el hundimiento de este crucero en Mar Argentino.