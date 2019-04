Lincoln homenajeó a los Héroes y Veteranos de Malvinas

Se llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y se desarrolló en el Patio Cívico de los Derechos Humanos, donde -a 37 años de la Guerra de Malvinas- se descubrió el monumento que rinde homenaje a los héroes de aquella gesta y a los ex combatientes.

El acto estuvo encabezo por el intendente municipal, Salvador Serenal, y su equipo de secretarios y directores. También estuvo presente la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Patricia Galinelli y ediles de todos los bloques partidarios. Junto a las banderas de ceremonia de las distintas instituciones educativas y civiles de la ciudad cabecera, sobresalieron las portadas por los ex combatientes abanderados: Oscar Davobe y Jorge Crespo, quienes fueron acompañados por Walter Canevari, Aníbal Páez, Aníbal Cepeda y Omar Carpintero. La Banda de Música del Distrito de Lincoln ejecutó una espléndida versión del Himno Nacional y seguidamente La marcha de Malvinas.

El ex combatiente Oscar Rodolfo Davobe fue quien, primero, dejó su mensaje y recordó la baja de 649 compatriotas: “Muchos de ellos (caídos) en el suelo de las islas y otros (en el mar) con el hundimiento del ARA General Belgrano en cuya tripulación estaba el soldado Hugo Heredia, nuestro único héroe en el distrito de Lincoln y a quien hoy le rendimos homenaje”, sostuvo Davobe. A su vez, recordó la memoria del ex combatiente Miguel Angel Agostinelli, fallecido hace ya un tiempo: “Un compañero nuestro, al que también homenajeamos hoy”.

Davobe agradeció a la gestión del intendente Salvador Serenal por haber ayudado a concretar la construcción de un monumento que “no sólo rinde homenaje al Soldado Heredia y a los Veteranos de Malvinas linqueños, sino también a todos los Héroes y Veteranos de la Argentina”.

Otra de las reflexiones correspondiente a la fecha, la aportó ex combatiente Omar Carpintero quien señaló que “vivimos una vigilia impecable, linda y hermosa que seguramente va a continuar porque la gesta de Malvinas no tiene banderías políticas, es una gesta que está en el orgullo de todos”. Y a continuación compartió la lectura de un texto que pertenece al conjunto de los centros de Veteranos de Malvinas del país que en uno de sus pasajes dice: “Tengo un sueño. Que el 2 de abril sea el día de los que lucharon y no tribuna ideológica de ningún sector. Y que los 14 de junio se recuerde la derrota en la guerra como la máxima expresión de aquellos que dieron lo que pudieron con lo que tenían y que solo por eso merecen ser reconocidos”.

El intendente Salvador Serenal coincidió en lo observado por Carpintero respecto a la vigilia compartida y rescató el espíritu de unidad con el que se llevó a cabo “acompañando a estos hombres, a sus familias y no solo para homenajearlos sino para brindarles nuestro amor, un amor que es señal de que no olvidamos”.

“La historia es la lucha constante contra el olvido y quien escribe la historia y quien hace a la historia somos todos nosotros, por eso debemos seguir reafirmando nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas mediante el diálogo, la paz y nuestra democracia”, afirmó Serenal.

En alusión al monumento que fue desplegado en el Patio Cívico, el jefe comunal afirmó que es una manera de contribuir a que la herida de Malvinas, que sigue abierta, cierre y es un reconocimiento “a la valentía, el coraje y el patriotismo de estos hombres, de los casi 650 caídos y los más de 400 que recurrieron al suicidio producto del horror y por no contar con un Estado que, en su momento, los reconozca”.

El acto oficial, a su vez, contó con la presencia y las bendiciones del pastor Juan Armelino, referente de Resplandecer Centro Cristiano Familiar, que dirigió un mensaje de Paz y de honra a todos los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.

En memoria del soldado Heredia

Como es habitual, antes del acto protocolar, el intendente Serenal junto al grupo de ex combatientes acompañaron a la familia del Soldado Hugo Heredia con la entrega de un presente floral en el busto que rinde homenaje a este héroe linqueño en la esquina de Avenida Maipú y Menarvino, en el Centro Comunitario Barrial Plaza España.

Hasta allí fueron Serenal y los ex combatientes, quienes compartieron con Alida Cufré (madre del Soldado Heredia), sus hijas y nietos, este sentido recordatorio en memoria del soldado linqueño, uno de los 323 tripulantes del ARA General Belgrano que perdió su vida tras el hundimiento de este crucero en mar argentino.