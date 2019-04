Lincoln cuenta con dos nuevas motoniveladoras

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, presentó dos nuevas maquinarias que se incorporan al parque automotor vial del distrito y que estarán destinadas a la mejora de caminos, accesos y calles. De esta manera, con estas dos máquinas el Ejecutivo local sumó la unidad número 50 que constituye una inversión récord y pone a la administración municipal en condiciones de tener capacidad de respuesta para sanear caminos, asegurar la transitabilidad de los mismos y facilitar el trabajo de los productores.

Se trata de dos nuevas motoniveladoras marca Michigan HD 170M que se compraron mediante Licitación Pública Nº 6/19 por un monto de $5.038.534 cada una y fueron adquiridas a la firma Servicios y Reparaciones Agro Junín S.A.

El intendente Serenal celebró las dos adquisiciones que ya contabilizan 50 maquinarias viales incorporadas durante esta gestión. “Sin dudas todavía faltan más máquinas, porque no tenemos que olvidar que nuestro distrito tienen 3.6000 kilómetros de caminos y necesitaríamos una máquina cada 100 kilómetros”, dijo el Jefe Comunal. No obstante, Serenal destacó que “la inversión que venimos haciendo para intensificar los trabajos que venimos haciendo con el Plan Maestro Vial, trabajando en caminos que hace 20 años no se tocaban y que nosotros empezamos a reparar porque cuando hablamos de federalismo no lo decimos de la boca para afuera, lo llevamos adelante”.

Por último, el intendente precisó que además de la inversión en maquinarias y vehículos se está trabajando en la capacitación, la supervisión y el seguimiento de los trabajos que hace el personal de la Dirección de Vialidad. “Son tareas donde tenemos muy buen recurso humano y donde se fue jubilando gente que guardaba mucho conocimiento, por eso tenemos que trabajar en la capacitación para aprovechar esa experiencia y que las máquinas estén operativas todo lo que necesitamos”, puntualizó.