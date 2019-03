"La idea es que no haya interna pero no hay problema, esto es democracia"

El jefe comunal de Lincoln, Salvador Serenal, se refirió al futuro de Cambiemos rumbo a las elecciones 2019 y manifestó que “la idea es que no haya interna, pero en aquellos lugares donde haya más de un candidato que quiera presentarse, no hay problema de hacer una interna, porque esto es una democracia”.

En ese sentido, en diálogo con FM Pasteur agregó que: “soy un apasionado de la democracia, que los candidatos sean elegidos por el pueblo, esa es mi postura, más allá de lo que piense Cambiemos". Por otro lado, defendió las políticas de los gobiernos nacional, provincial y municipal y expresó: “estamos trabajando en equipo para sacar el país adelante, y no solamente el distrito, porque lo vamos a sacar en conjunto y con el acompañamiento de la gente. No es fácil. Estamos las veinticuatro horas trabajando para eso, para que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos tengan un futuro. No queremos que todo quede en promesas como pasaba antes. Todo lo que dijimos que se podía ir haciendo, se fue haciendo. Quizás tardó un tiempo, pero lo logramos”.