Abrieron la inscripción para las 36 viviendas remanentes del Desarrollo Urbanístico

La Municipalidad de Lincoln hizo saber que hasta el 24 de marzo se encuentra abierta la inscripción online para 36 viviendas correspondientes al Desarrollo Urbanístico, ubicado en la calle General Villegas y Los tulipanes.

El programa dependiente de la Secretaría de Vivienda de Nación habilitó la inscripción online para las viviendas que restan adjudicar en el Desarrollo Urbanístico de nuestra ciudad.

Los interesados podrán completar la inscripción ingresando al siguiente link: argentina.gob.ar/procrear/desarrollosurbanisticos/buenos-aires-lincoln

Podrán inscribirse aquellas personas que cumplan, como mínimo, con los siguientes requisitos:

• Ser argentino, natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

• El grupo familiar deberá contar con ingresos formales o informales mensuales netos de entre dos (2) SMVyM y ocho (8) SMVyM al momento de la inscripción. Cada tipología de vivienda tiene un ingreso mínimo requerido distinto, esto porque varían las características propias de la vivienda (superficie cubierta, superficie descubierta, precio, etc.). Los ingresos deberán acreditarse según la política crediticia establecida por el BANCO.

• Tener entre dieciocho (18) y cincuenta y cinco (55) años de edad al momento de la inscripción. El cumplimiento de este requisito dependerá de la política crediticia del BANCO.

• Registrar, como mínimo, doce (12) meses de antigüedad laboral en la actividad (empleados e independientes).

• Tener domicilio actual en Lincoln (códigos postales: 6075-6070-6078-6071-6453-6533-6073-6077-6079)

• No ser propietario, ni copropietario - tanto el titular como el cotitular- de bien inmueble alguno, con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

• No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses. A tal fin, se realizarán cruces de los datos detallados en las Bases y Condiciones.

• No haber sido integrante de un grupo familiar beneficiario de otros programas de solución habitacional permanente en los últimos diez años.

Para participar, el interesado deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases y Condiciones de la Línea Desarrollos urbanísticos – Lincoln.

El ingreso mínimo requerido varía según el Desarrollo Urbanístico y las tipologías de vivienda disponibles.