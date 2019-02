Desde el bloque de concejales del Partido Justicialista – Unidad Ciudadana de Lincoln informaron que el próximo viernes, a las 12, se realizará en el Concejo Deliberante de Lincoln el acto de apertura del período de sesiones ordinarias 2019. La celebración se desarrollará en avenida Massey 802, primer piso.

"En la apertura de sesiones se espera que el intendente Salvador Serenal (Cambiemos) brinde un discurso con los supuestos logros y las proyecciones para el 2019; ante esto, el presidente del Bloque del PJ-UC, Bernardo Baccello, considera que de Serenal sólo esperamos promesas y mentiras, en estos tres años y medio su administración ha generado un notable retroceso para el distrito de Lincoln, y no ha cumplido en nada con lo que prometió en campaña".

Por otro lado, Baccello agregó: "Todos tenemos muy presente las promesas que hizo, dijo que iba a construir 180 viviendas por año y hasta ahora no hizo ninguna; dijo que tenía un plan de seguridad y en tres años y medio pasaron cuatro cúpulas policiales; y no hace falta decir que la inseguridad que vivimos es tremenda; dijo que iba a generar puestos de trabajo y que iban a llegar empresas y pasó todo lo contrario porque hay menos trabajo y las empresas y comercios cierran. En definitiva, la lista de promesas y mentiras es enorme. Se presentó ante el electorado como el rey de la transparencia y su mismo gobierno hoy le está reclamando unos 15 millones de pesos. Aún no se sabe qué pasó con ese dinero que Nación lo envió para que construya jardines maternales y playones deportivos".

Baccello dijo además que "Serenal no aclaró por qué no está más en el Municipio el señor Alejandro Martinelli (ex director de Informática y Comunicaciones), alguien que estuvo a cargo de reequipar el Centro de Monitoreo y que de un día para el otro desapareció. Al tiempo nos enteramos que faltan instalar cámaras que se compraron y también hay un fuerte rumor que se compró con sobreprecios. Y estamos hablando de unos cinco millones de pesos, que no es poco". El edil del PJ-UC también dijo: "la transparencia que prometió tampoco se ve en educación, porque si uno recorre las escuelas de Lincoln se puede dar cuenta la falta de obras y de mantenimiento. Por eso es que nos preguntamos qué es lo que hizo y qué es lo que hace Serenal con el dinero del Fondo Educativo".

Por último, Baccello remarcó: "espero que el intendente de una vez por todas en su discurso nos diga qué es lo que quiere para Lincoln y deje de hablar de gestiones anteriores. La gente lo votó para que administre y trabaje en pos del beneficio de los vecinos de Lincoln. Hasta ahora, lamentablemente, ha dejado mucho que desear".