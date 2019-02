Inauguraron 45 cuadras de cordón cuneta en un barrio de Lincoln

Se llevó a cabo la inauguración de 45 cuadras de cordón cuneta en el barrio La Rural de Lincoln. El acto de inauguración se llevó a cabo junto a un gran número de vecinos de ese barrio y estuvo encabezado por el intendente municipal, Salvador Serenal. También estuvieron presentes la presidente del Concejo Deliberante, Patricia Galinelli; el secretario de Gobierno, Ramón Parera; el secretario de Obras Públicas, Roberto Cosentino; y el asesor de la Subsecretaría de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Tomás Salomone.

“Es un barrio que estaba muy abandonado, cuando tuvimos la primera reunión con los vecinos apenas asumimos, soñábamos con el cordón cuneta para todo el barrio, con reformar y ampliar la sala de primeros auxilios, con recuperar y trasformar el edificio en el que hoy se encuentra la biblioteca Soldado Heredia, con completar el 100% de la red de gas natural, aquellos sueños en ese momento parecían imposible debido a que la confianza hacia los dirigentes se había perdido”, recordó el intendente Serenal. Y reflexionó: “Lo más difícil era volver a creer que entre todos somos capaces de lograr cosas, y que el diálogo y el trabajo en conjunto con los vecinos era el camino para concretar esos sueños que nos habíamos propuesto”.

“Es obvio que falta mucho más, en este y en otros barrios y localidades, porque así como fuimos transformando la realidad de este barrio tenemos el compromiso de seguir haciéndolo en todos los barrios y el distrito de Lincoln”, dijo Serenal. A su vez, no quiso dejar de reflejar la labor conjunta que se hace con la Provincia y la Nación: “Todo esto no lo hacemos solos, lo hacemos con el respaldo de una gobernadora y un presidente que tienen la voluntad de sacar adelante este país, lo cual no es fácil ni sencillo, pero lo hacemos en entre todos”. Además, el Jefe Comunal desatacó la importancia que posee el vecino en la labor que desde la Administración municipal se realizar día a día: “Detrás de todo esto están ustedes, la gente que nos brindó la confianza y nos da la fuerza para seguir trasformado, y trabajando al lado de la ciudadanía”.

Las 45 cuadras de cordón cuneta inauguradas permiten completar todo el cuadrante de dicho barrio, según lo expuso el secretario de Obras y Servicios Públicos, Arq. Roberto Cosentino. “Esta obra se ejecutó con el Fondo de Infraestructura Municipal y abarcó una inversión de unos 4 millones de pesos”, mencionó Cosentino.

A su turno, Tomás Salomone, asesor de la Subecretaría de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires expresó: “Estoy feliz de estar nuevamente acá, lo que estamos haciendo hoy, al igual que la semana pasada en Bayauca es el reflejo de lo que está haciendo la gobernadora a lo largo de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires: trabajar en conjunto provincia, nación y municipio” Y concluyó reflejando el pedido que le hace a todo su equipo la gobernadora María Eugenia Vidal: “Ella nos pide estar cerca de los vecinos, estar presente en las localidades y de a poquito cambiarle la vida a los bonaerenses que estuvieron tanto tiempo marginados”.

El acto también contó con la presencia de Mara Pérez Reynoso, referente de Diversidad de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, y Analía Pasantino, subcomisaria de la Policía Federal Argentina. Los profesores Facundo Linares y Marina Duberti, pusieron la nota de color a esta celebración con una coreografía de danzas tradicionales de nuestro país.