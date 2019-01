"Bauti", el nene que encontró una billetera y recorrió 30 cuadras en bici para devolverla

Las buenas acciones ocurren todos los días. En esta oportunidad, una historia ejemplar ocurrió en la vecina localidad de Lincoln. Allí, por las tranquilas y solitarias calles paseaba en su bicicleta Bautista Pedraza, de 7 años. El pequeño iba junto a su madre Jorgelina Módera (32) rumbo al cumpleaños de un primito hasta que la aparición de un objeto cambió por completo el trascurso de la apaciguada jornada linqueña.

Ocurrió el martes pasado, a las cinco de la tarde. "Bauti" detuvo su marcha y alertó a su madre sobre la presencia de una billetera. Estaba en el piso. "Mirá mamá", gritó. Su madre se detuvo y el paso siguiente fue inspeccionar el objeto en busca de los datos de su dueño. No hubo dudas. Así arrancó la travesía.

"La billetera tenía bastante dinero, lo vimos porque tuvimos que abrirla para ver si había algún documento", contó la mamá de "Bauti", Jorgelina, en diálogo exclusivo con Democracia. Al encontrar una dirección, madre e hijo desviaron su camino al cumpleaños para cumplir con otra misión.

"Primero fuimos a una dirección donde vivía el hijo del dueño de la billetera, llegamos hasta ahí después de hacer unas veinte cuadras. Siempre en bicicleta, los dos. El hijo de este hombre nos dio otra dirección que quedaba a unas diez cuadras más. Finalmente dimos con la casa y pudimos devolverla", relató Jorgelina.

Sobre el encuentro con el dueño de la billetera, agregó: "El hombre se mostró sorprendido y un tanto emocionado. Nos contó que hacía poco había estado internado y que el dinero era de una changa que había hecho hace poco, creo que es albañil o electricista".

"Eso fue todo, nos agradeció y nosotros con 'Bauti' nos fuimos al cumpleaños de su primito. Llegamos un poco tarde pero valió la pena", completó Jorgelina.



Un gesto que se hizo noticia

La historia no terminó ahí. Si bien para "Bauti" y su mamá el hecho había quedado en lo anecdótico, la noticia trascendió gracias a una publicación en Facebook que realizó Alfredo Cuello, vecino de ellos.

"Quiero felicitar a mi amigo Bauti que encontró una billetera con una cantidad considerable de dinero en las inmediaciones de la calle Posadas e hizo más de 20 cuadras en bicicleta tratando de encontrar al dueño... Y de tanto buscar, lo encontró y la devolvió", escribió junto a una foto del pequeño.

A partir de ese posteo, el hecho se viralizó y se transformó en una gran noticia. Los medios locales, regionales y hasta nacionales replicaron la buena acción. "Bauti se hizo famoso, se lo merece porque es un chico bárbaro", expresó Cuello a este diario, quien además contó: "Cuando me enteré lo subí a mi Facebook porque quería que la gente se enterara. Son vecinos míos. Pero nunca pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. Nos sorprendió a todos".

Sobre la trascendencia del hecho, la mamá del pequeño también dijo: "La verdad que estamos sorprendidos con la repercusión que tuvo, nos felicitan en todos lados. Me pone muy contenta sobre todo por él, porque es un nene especial, muy sensible y en algún punto se lo merece por todo lo malo que le ha tocado vivir, su papá (Javier) falleció cuando él era muy chiquito y seguramente estaría orgulloso de esto".

En definitiva, lo cierto es que en Lincoln, "Bauti" y su mamá fueron felicitados por todos. No es para menos. Hicieron lo que debían hacer. Lo correcto. Actuaron en base a los buenos valores, esos que por estos días tienden a desaparecer.