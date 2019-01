"No existen casos de hantavirus en Lincoln"

En las últimas horas, la Municipalidad de Lincoln aclaró que el comunicado sobre el hantavirus que circula en las redes sociales no es oficial y no pertenece a ninguna dependencia de esta administración. Desde la Secretaría de Salud indicaron que "en nuestro distrito no existen casos de la enfermedad causada por las ratas (hantavirus) y, en ese sentido, se transmite tranquilidad a la población".

Recomendaciones

El contagio del hantavirus se produce por inhalación de aire contaminado en lugares donde los roedores infectados desprendieron el virus a través de la orina, heces y saliva. También se puede transmitir por mordeduras o contacto directo con el roedor vivo o muerto.

En cuanto a los síntomas del hantavirus, los mismos se asemejan a un estado gripal, fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, vómitos, diarrea y en algunos casos, dolor abdominal o en la parte baja de la columna vertebral. Ante casos de síntomas febriles se recomienda consultar a su médico.

Para evitar el contagio del virus, se recomienda: mantener la casa limpia, sellar rendijas de más de 0,5 cm. en el interior y exterior de la vivienda, dejar la basura bien cerrada y en envases resistentes, mantener el pasto corto, no dejar recipientes con agua ni alimentos de mascotas al alcance de roedores y evitar colocar leña o hacer huertas a menos de 30 metros del hogar.

Para zonas rurales, se recomienda ventilar por 30 minutos antes de ingresar a lugares cerrados; después de ventilar, rociar el suelo y superficies con agua e hipoclorito de sodio (lavandina), mantener los alimentos y el agua afuera del alcance de roedores, sellar y desratizar galpones y bodegas. Las mismas deben estar ventiladas, ordenadas a diario y libres de materiales de desecho.

Por otro lado, para eliminar un ratón muerto se debe usar mascarilla y guantes, previamente deberá ser rociado con lavandina para luego introducirlo en una bolsa y enterrarlo a 50 cm. de profundidad.