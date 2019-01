Presupuesto 2019: denuncian que Serenal copió un proyecto de la gestión anterior

Los concejales del Bloque del Partido Justicialista - Unidad Ciudadana (PJ-UC) denunciaron públicamente que el Proyecto de Presupuesto 2019 presentado por el intendente Salvador Serenal tiene apartados que son copias fieles de la gestión anterior.

"Desde el espacio que ocupamos queremos hacer visible nuestra profunda preocupación ante los groseros 'errores' que se perciben en el proyecto presentado por la administración que encabeza Serenal" señalaron. El presidente del Bloque PJ-UC, Bernardo Baccello, remarcó: "Entre las primeras apreciaciones que pudimos hacer destacamos que en las justificaciones del Presupuesto 2019 ni siquiera se tomaron el trabajo de leer lo que enviaron, no coincide nada de lo escrito con los números proyectados, al punto que en varias ocasiones hacen referencia a la gestión municipal como el GML (Gobierno Municipal de Lincoln). Después, en otros puntos, la gestión de Serenal menciona a profesionales que llevan adelante distintos talleres y que ya no son empleados o bien están jubilados. Este Presupuesto 2019 es otro papelón, otro hecho sin antecedentes en nuestro medio".

Con el fin de argumentar con ejemplos lo denunciado en el comunicado, en uno de los apartados, bajo el título de "Cultura y Educación", en el Presupuesto 2019 se expresa:

“En cuanto a las políticas presupuestarias, se formarán Talleres de Apoyo en EGB. y POLIMODAL. Para el próximo año es de nuestro interés instalar Internet, manejarnos en red con correo electrónico, instalar una línea telefónica mas con salida externa, instalar un interno telefónico. Este plan de trabajo se viene desarrollando desde el año 2003 y continua hasta el 2011, con una proyección mayor en el tiempo". En las proyecciones 2019, para el área de Acción Social el equipo de Serenal propone: “El programa de asistencia alimentaria se presenta como uno de los objetivos impostergables de la Secretaria de Acción Social de Gobierno Municipal de Lincoln. MADRESOL: A través de esta prestación, el Ministerio de Desarrollo Humano suministra alimentos a niños de 2 a 5 años en forma mensual, $ 30 (treinta por niño). Mejoramiento habitacional: Para el año 2018 planeamos la Asistencia en Mejoramiento Habitacional a 150 familias por trimestre, dentro de Lincoln y localidades. En el curso del presente año, el GML ha firmado un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense".

Citando un tercer ejemplo, en el apartado correspondiente a la Dirección de Deportes, en el Presupuesto 2019 el intendente Serenal plantea: "A cargo de la Dirección de Deportes se desarrollan diferentes actividades. El taller de manualidades estará a cargo de la profesora Griselda Bellusi. Juegos de mesa: a cargo del profesor de educación física Javier Rodríguez; y las competencias deportivas a cargo del profesor Rodolfo Eder".

También apuntaron que en el proyecto presentado "hay ejemplos de sobra que permiten denunciar el plagio". Por citar tres más, en el Presupuesto 2019, el intendente Serenal asegura:

"Desde la Dirección de Bromatología durante el año 2013 se han realizado 350 inspecciones domiciliarias a comercios de la ciudad de Lincoln y a 10 localidades del Partido".

"Proyectos año 2014: Determinar un Estado de situación referencial de las distintas captaciones del agua subterránea en el distrito".

"Obras públicas: En este programa se prevé realizar obras por convenio con la Dirección General de Cultura y Educación Provincia de Buenos Aires, los convenios correspondientes se están firmados con la repartición en el transcurso del año 2010".

"Beneficios personales"

Desde la oposición indicaron que "además de detectarse copias groseras, en el Proyecto de Presupuesto 2019 encontramos que el intendente Serenal propone incorporar dos artículos que tienen como único objetivo beneficiar económicamente a sus funcionarios municipales". Al respecto, el concejal del PJ-UC, Bernardo Baccello, indicó: "El intendente propone pagar un 10% de adicional en el sueldo por desarraigo, es decir a aquellos que viven a mas de 30 km de distancia de la localidad cabecera".

"También detectamos otro artículo en el que el intendente quiere tener una facultad para pagar un Adicional Prioritario Salud. Esto es permitirle que pague una suma fija de un monto sin límite solamente al Secretario de Salud, algo que nos parece una locura porque se sobreentiende que un funcionario asume un compromiso social al aceptar un cargo y que su vocación militante y de servicio debe ser razón suficiente, más allá del sueldo que percibe, para asumir el compromiso de trabajar en pos de la salud pública de tu comunidad".

Relacionado al área de salud, el concejal Baccello agregó: "No encontramos partidas destinadas a atender la prevención del consumo de drogas y en el mismo sentido, vemos que no destinan ni un solo peso del presupuesto para atender a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Lo que antiguamente era el programa ENVION hoy ya no está presupuestado ni tampoco un programa municipal similar de la secretaría de acción social como se había anunciado".

"Desactualizaciones"

"Entre los puntos más preocupantes, en el Proyecto de Presupuesto 2019 también se destaca una reducción de $ 1.450.000 a $ 500.000 en asistencia alimentaria para sectores vulnerables.

Tampoco hay incrementos para destinar a los Centros Barriales y a la Unidad Productiva, cuando se podrían utilizar estas instalaciones para generar trabajo. De hecho, Serenal piensa destinar solo $ 50.000 para la Unidad Productiva.

En el área de Medio Ambiente también se hace visible la falta de trabajo. Al veto que generó el intendente sobre la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante sobre la utilización de fitosanitarios, se suma una reducción en los fondos destinados al Programa de Integración Ambiental que pasaría de $12.500.000 a $2.500.000.

"En el área de Producción tampoco se observan proyecciones que nos permitan distinguir la creación de programas para generar empleo", apuntaron". Sobre este apartado, Baccello indicó: "Todos nos acordamos de las promesas de Serenal. En campaña dijo que construiría puestos genuinos de trabajo pero esto no pasó nunca, ni en los tres años que lleva de gestión ni en el presente presupuesto se ve que tengan interés de lograrlo".

"El Presupuesto 2019 de Serenal vuelve a demostrar que el presente año para Lincoln no será muy distinto a los tres que ya hemos vivido. Los linqueños no pueden esperanzarse con trabajo, ni asistencia en los sectores social, ni trabajo en la prevención de la salud", opinó Baccello. El presidente del Bloque PJ-UC agregó: "un presupuesto que no destina ni un solo peso a la generación de empleo y que destina casi $ 3.000.000 en viáticos, que pretende pagar 10% más por desarraigo y un adicional a discreción para el secretario de salud, es una muestra clara de la falta de compromiso que estos funcionarios tienen con la sociedad".

Por último, de cara a lo que se viene, el concejal del PJ-UC, Bernardo Baccello resaltó: "como oposición llevaremos nuestras propuestas y críticas al recinto con el objetivo de lograr un Presupuesto que destine mayores fondos para partidas que consideramos importantes, fundamentalmente las destinadas a la contención social. Seguiremos dando el debate para marcar los errores, para marcar cada falta de atención sobre cada sector y para lograr que esta gestión de gobierno de una vez por todas trabaje como la comunidad de Lincoln realmente se lo merece".