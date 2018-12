Salvador Serenal destacó la importancia de llevar adelante el federalismo

El jueves último, Las Toscas, partido de Lincoln, celebró su 114º aniversario.

El acto protocolar estuvo encabezado por el intendente Salvador Serenal y el delegado Roberto Cabrera. Participaron secretarios y directores del Departamento Ejecutivo, delegados de localidades vecinas, concejales y representantes de instituciones educativas e intermedias.

En su discurso, Salvador Serenal afirmó que localidades como Las Toscas y su gente, junto a los delegados, “a través de la unión y teniendo la camiseta de su pueblo puesta, luchan día a día para defender sus raíces y su identidad”.

A su vez, agregó que “es momento de recuperar aquel camino recorrido por los hombres y mujeres que forjaron este pueblo y sus instituciones, porque de esa manera -y trabajando sin pedir nada a cambio- vamos a encontrarnos con ese objetivo común que es lograr el desarrollo que las localidades necesitan”.

El federalismo

“Durante estos casi tres años de gobierno venimos hablando de federalismo, pero no la usamos porque sea una palabra que queda bien pronunciarla, sino que la aplicamos y llevamos el federalismo adelante; y eso se ve en los hechos”, subrayó el Jefe Comunal. Y completó: “Y son los hechos los que están generando confianza, y eso posibilita que la gente vuelva a creer porque hay obras y hay mucho trabajo realizado”.

Por otra parte, Serenal insistió en lo importante de recuperar el sentido de unidad de todos los habitantes del Partido de Lincoln. “Tener un pensamiento diferente no debe generar discordia ni fracturas en la sociedad, porque tenemos que comprender que todo el distrito de Lincoln es una gran familia y cada una de sus localidades lo es”, dijo el mandatario.

Y concluyó: “Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, lo mejor de cada uno, actuando como ejemplo, porque no tenemos que bajar los brazos y tenemos que seguir soñando y luchando para que este distrito sea pujante”.

La bandera de ceremonia de este nuevo aniversario estuvo portada por Érica Rivero (abanderada), quien estuvo acompañada por las respectivas banderas de ceremonia del Jardín de Infantes Nº 911, EP Nº 16, EP Nº 35 “Paraje 13 de abril”, Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 2, Secundaria de Adultos, Unidad Sanitaria, Biblioteca Popular Municipal, Cooperativa Eléctrica de Las Toscas Ltda., Club Atlético Las Toscas, Capilla Asunción de María y del Destacamento Policial. También se sumó a este acto conmemorativo el pastor Juan Armelino en representación de Resplandecer Centro Cristiano Familiar.

Durante el acto el intendente Serenal, junto al delegado Cabrera y el secretario de Gobierno, Ramón Parera, distinguieron a los empleados municipales jubilados de dicha localidad: Oscar Javier Castiglione y Eduardo Rubén Roldán.