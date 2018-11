Valeria Menna: "son ejemplo del camino a seguir”

El pasado sábado, 24 de noviembre, tuvo lugar el 4º Encuentro de Mujeres Líderes, una iniciativa de la Escuela Municipal de Mujeres Líderes que destaca la participación de la mujer en la sociedad. En esta oportunidad, fueron parte de la convocatoria la periodista Matilde “Kuky” Sisto, la concejala María Isolina Galtieri y la profesora de danzas Mariela Guerra.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la Secretaria de Acción Social, Dra. Valeria Menna, quien sostuvo que “hoy, en esta sociedad tan abrumada y conflictiva en muchos aspectos, ustedes son ejemplo del camino a seguir y son ejemplo de valores”. Además, destacó que “cuando hablamos de liderazgo, hablamos de abrir el camino, de dar ejemplo, de dar valor, de poder transmitir a otras mujeres que realmente se puede, que se animen, que sean apasionadas, que sean rebuscadas, que sean felices. Este espacio es justamente para eso, para aquellas mujeres que les está costando dar ese pasito o que están sufriendo alguna situación difícil. Porque la clave no está en cuantas veces me caigo sino en cuantas veces me levanto”. Para concluir, manifestó: “ustedes son un ejemplo extraordinario para nuestra sociedad y por eso están invitadas y realmente me enorgullece y les agradezco muchísimo”.

Cabe destacar que el evento fue desarrollado en el marco de la Escuela Municipal de Mujeres Líderes (única en Argentina), un proyecto creado por el área de Acción Social que fue evaluado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de una de sus convocatorias de “Innovación y Desarrollo Local”.

Matilde "Kuky" Sisto

“Para mí es un honor; que te reconozcan, siempre es una caricia al corazón. En una sociedad machista como en la que vivimos, si vos no demostrás lo que podés y lo que valés, generalmente te pasan por arriba. Entonces me parece genial que haya muchas mujeres que quieran identificarse con lo que desean ser, con lo que tienen en el corazón, y fundamentalmente que busquen ser felices que en esta vida es muy difícil. Si me dicen que no sirvo para tal cosa insisto para lograrlo, nunca me doy por vencida, no me siento ni mejor ni mayor que nadie, y quiero que me respeten porque yo respeto”.

María Isolina Galtieri

“Me siento muy halagada porque es un reconocimiento, pero a la vez me siento una más de todas las mujeres que venimos concurriendo a este espacio para informarnos, para sumar experiencias, para saber que todas podemos ser líderes en lo suyo, que a todas nos costó, que tenemos que lidiar con ciertos prejuicios y obstáculos que nos pone la misma sociedad y la misma cultura. Entre todas nos acompañamos, nos sumamos en experiencias, a todas nos sirven las experiencias que cuentan las demás mujeres. Es totalmente fuera de ideologías de cualquier partidismo. Va más allá de lo político. A mí lo que me movilizó siempre fueron las ganas de trabajar en equipo, ese fue el ejemplo que yo tuve en mi vida; y después me surgió la necesidad de ayudar a otro y ver qué es lo que yo puedo aportar desde mi lugar para cambiar o solucionar un problema”.

Mariela Guerra

“Hago las cosas con mucha pasión y con mucho amor. Busqué seguridad en mi trabajo formándome y capacitándome con cursos que me interesaran, pero siempre pensando en el crecimiento para mí y para las chicas que confiaban en mí. Ahora mi escuela ya está formada, pero mis primeras alumnas fueron las que me dieron la posibilidad. Intento plantear nuevos proyectos, buscando nuevos horizontes y así se van logrando las cosas. Tuve mi vocación muy marcada desde chica y me propongo las cosas y lucho por eso”.