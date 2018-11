Comenzó la 3° edición de la Residencia de Arte “Comunitaria”

Se realizó en el Museo de Bellas Artes “Manuel Balarino” la presentación de los artistas que forman parte de la 3° versión de Comunitaria – Residencia Internacional de Arte Contemporáneo y Procesos Sociales que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre en todas las localidades del distrito.

Al respecto, el director general de Museos del Partido de Lincoln, Rodolfo Sala explicó que “este año decidimos hacer un conversatorio donde se genere un intercambio y un vínculo entre los artistas y la gente de las localidades para fortalecer los intereses que puedan desarrollarse en Comunitaria”.

En esa línea, la coordinadora de Museos Laura Khalloub sostuvo que “en esta edición hicimos un cambio de dinámica de presentación, en vez de ser a modo expositivo como en los años anteriores, lo hicimos a modo de conversación donde se presentaron los artistas, quienes son, de dónde vienen y qué hacen, y de la misma manera los vecinos que representan a cada una de las localidades contaron cómo es el lugar donde viven”.

Entre los representantes vecinales estuvo el delegado de Pasteur, Raúl Azcurra quien manifestó que la definió a esta experiencia como “algo muy raro pero a la vez muy lindo”. “Raro porque estamos conociendo gente de otro país y con otro idioma y lindo porque a nuestro pueblo nos gusta que venga gente de otros lados a conocer nuestras costumbres y nuestra cultura”.

Por su parte, una de las artistas participantes de esta edición, Luciana Serrano (Argentina), dijo: “En particular me llamó mucho la atención el enfoque colaborativo y el trabajo que propone la residencia. Es poco habitual y es una política cultural realmente muy buena”. Además, afirmó que "el desafío es trabajar con la gente que uno va a conocer en el pueblo. Nuestro esfuerzo es no traer cosas sobredeterminadas que tengan que ver con nuestra metodología de trabajo sino presentarnos en el pueblo de una manera abierta y permeable y con una escucha muy atenta”.

Posteriormente, tuvo lugar un seminario teórico de trabajo y puesta en común y la elección de los y las artistas residentes que irán a cada una de las localidades.

Cabe mencionar que Comunitaria está destinada a artistas visuales contemporáneos que hayan desarrollado prácticas artísticas relacionadas con comunidades, experiencias sociales o arte-política.

A partir de hoy, miércoles 21 de noviembre, los artistas trabajarán en simultáneo en las comunidades de las 11 localidades del partido de Lincoln (Roberts, Pasteur, Arenaza, Las Toscas, Carlos Salas, Triunvirato, Martínez de Hoz, El Triunfo, Bayauca, Bermúdez y Lincoln). De esta manera, llevarán adelante un proyecto artístico, resultado de su intercambio de experiencias con los oriundos de cada lugar.

Esta iniciativa es producida por la Asociación de Arte y Cultura de Lincoln en colaboración con la Cooperativa de Arte y Curatoría Forense – Latinoamérica con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Educación de Lincoln y la Dirección General de Museos del Partido de Lincoln.