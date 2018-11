Continúa la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola

Hasta el 30 de noviembre se lleva adelante la campaña nacional de vacunación obligatoria y gratuita contra el Sarampión y la Rubéola para niños y niñas de 13 meses a 4 años de edad, inclusive, en los distintos centros de salud del distrito.

Desde la Secretaría de Salud del Municipio de Lincoln recuerdan que la campaña contra el Sarampión y la Rubéola tiene por objetivo vacunar a todos los niños de entre 13 meses y 4 años de edad con una dosis adicional de la vacuna Triple Viral, aun en aquellos que la hayan recibido en años anteriores.

La campaña se está llevando adelante en todos los centros de salud del distrito y no se requiere orden médica para su aplicación. En Lincoln se aplican vacunas en los CAPS La Rural, Barrio Norte y Barrio Fo.Na.Vi; los CCB San José y Plaza España; y en el centro vacunatorio del Hospital Municipal “Dr. Rubén O. Miravalle”.

El médico pediatra Guillermo García, responsable de del Plan de Vacunación del Hospital Municipal de Lincoln, resaltó la importancia de su aplicación y dejó en claro que los Jardines de Infantes y Centros Maternales que tengan en su matrícula niños sin vacunar pueden comunicarse al hospital para acercar la campaña a las instituciones: “Si bien la campaña viene realizándose con gran acatamiento, es importante que se tome conciencia de que todos los niños deben aplicarse la vacuna”, y agregó: “El Partido de Lincoln cuenta con una población de 2.400 niños en edad de recibir esta vacuna de los cuales, resta un 25% que todavía no se ha vacunado”.

El sarampión y la rubéola son enfermedades virales muy contagiosas que se transmiten por vía aérea, y la vacunación es la estrategia más efectiva para prevenirlas. Si bien no hay casos autóctonos de estas enfermedades en nuestro país, continúa el riesgo de que se presenten casos debido a la permanente movilidad de personas desde países donde este tipo de virus siguen presentes. Es por esto que es necesario realizar estas campañas para asegurarse que todos los niños estén vacunados y tengan una adecuada inmunidad frente a estas enfermedades.



Donante de sangre

En la víspera, 9 de noviembre, se cumplió el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Desde Salud del municipio de Lincoln recordaron que si la persona tiene entre 18 y 65 años, y pesa más de 50 kg. y goza de buena salud, puede donar sangre.

Recordaron que todos los lunes y viernes a partir de las 8 horas en el Hospital Municipal se realizan extracciones para colaborar con el banco de sangre del Servicio de Hemoterapia.