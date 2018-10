Adjudicaron a 370 vecinos parcelas en el barrio Cura Brochero, ex Chacra 426

El viernes último, en el Centro de Jubilados y Pensionados “Dr. Sola” (ex Club Reginaldo Martínez) tuvo lugar el acto de entrega de los decretos de adjudicación de 370 lotes correspondientes al nuevo barrio Cura Brochero (ex Chacra 426).

En referencia a la transformación de la Chacra 426 en el flamante barrio Cura Brochero, proyecto que comenzó a concretarse con la incorporación de esas 17 hectáreas originales al Plan Familia Propietaria, el intendente Salvador Serenal señaló: “Tenemos el respaldo de nuestra gobernadora porque esto es un compromiso con todos los bonaerenses para empezar a regularizar el tema de viviendas, terrenos y escrituraciones. Es una decisión política de nuestra gobernadora y nosotros en el municipio debemos estar al lado de ustedes”.

El jefe comunal dijo estar tan emocionado como los adjudicatarios. “Es momento de agradecer y felicitarlos porque ustedes son los verdaderos protagonistas” dijo y agradeció a su equipo de trabajo que estuvo abocado a este tema.

“No había planificación”

Dijo que en el tema de Chacra 426, hubo “entregas a dedo de terrenos”, que era fuera de la ley e injusto. “Este lote no estaba subdividido, no tenía los servicios, no tenía ninguna planificación. Muchas veces se ha jugado, durante la gestión anterior, con la dignidad y la necesidad de la gente”, acusó.

Más adelante resaltó que “con el acompañamiento de ustedes empezamos a hacer los relevamientos sociales, ver las necesidades de cada uno, y paralelamente comenzamos a trabajar. Después de dos años y medio pueden ver lo que era y lo que es ahora. Detrás de esto hay una inversión y un trabajo en conjunto. Es un logro de todos los linqueños. Es un puntapié inicial para la regularización del barrio Cura Brochero. Los grandes sueños y los grandes objetivos los hacemos por el camino que transitamos todos juntos”.

Expedientes

En tanto, el director de Gestión Escrituraria y Referente de la Subsecretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, Diego García manifestó que “como autoridad del Plan Familia Propietaria queríamos estar para que tengan la tranquilidad que desde la Provincia vamos a trabajar en conjunto, porque esto no es solamente la entrega de un decreto, vamos a acompañar a todo el equipo municipal en el movimiento de expedientes y con la escritura final”.

Además, destacó que “lo más importante es dejarle la posta a los que vengan después, dejarles el trabajo que estamos realizando, no solo por la política de Estado que nos inculca nuestra gobernadora, sino también para cumplir con ustedes”.

Regularización

Desde la comuna, los funcionarios explicaron que “todo el proceso de regularización de las adjudicaciones efectuadas de manera irregular por la anterior gestión días antes de las Elecciones 2015, se inició en febrero de 2016 cuando se convocó a las familias en el CEF Nº 16. A partir de allí, el Ejecutivo avanzó con las gestiones ante la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, haciendo posible que los terrenos sean incorporados al Plan Familia Propietaria y puedan ser alcanzados por los beneficios de la Escrituración Social”.

Entrevistas

Recordaron que, en forma paralela, se puso en marcha una serie de entrevistas sociales de las casi 400 familias, relevando sus necesidades y teniendo un registro de la situación habitacional de cada una. Que seguidamente, se iniciaron los trámites para llevar adelante la mensura y subdivisión que les permitiera tener certeza de la cantidad de lotes que en esas 17 hectáreas se podían obtener. Posteriormente, tras las gestiones realizadas por el intendente Serenal, se firmó con el Oceba un acuerdo por el cual Eden SA se comprometió a realizar el tendido eléctrico total del barrio y se empezó a trabajar para llevar el resto de los servicios básicos como son agua y cloacas al barrio.

Apuntaron que en 2017, mediante una inversión de $4.500.000 desde la Secretaría de Obras Públicas y Viviendas comenzó el trazado del barrio: se deforestó el predio, se hizo el movimiento de suelo, se niveló el terreno y abrimos las calles, dejando todo listo para que cada familia a partir del momento en que tenga el decreto pueda hacer la toma de posesión efectiva de su lote.