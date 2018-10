“La tecnología nos atraviesa a todos”, afirmó Serenal al abrir el Punto Digital

Con la premisa de acercar a los vecinos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se inauguró ayer, en Lincoln, el Punto Digital, un espacio público de inclusión digital que brinda conectividad y capacitaciones.

El lugar está ubicado en avenida Alem 1072, en el centro de la ciudad, y funcionará de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20.

Allí, los vecinos podrán acceder a charlas, proyecciones, talleres y capacitaciones gratuitas para chicos, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores.

En el acto de apertura estuvieron el intendente Salvador Serenal; el secretario de Prensa y Modernización, José Pace; el coordinador de Punto Digital del Ministerio de Modernización, Diego de Salas; el responsable Territorial Punto Digital en la Provincia de Buenos Aires, Mauro Murillo; y el director de Inclusión Digital, Ignacio Salaverry. También estuvieron secretarios y directores del Departamento Ejecutivo, autoridades educativas distritales y representantes de clubes locales.

“Sirve para acercar”

En diálogo con Democracia, Serenal afirmó: “Es un espacio muy importante para el distrito porque el Punto Digital nos une, sirve para acercar, para capacitar, para aprender, y hoy la tecnología nos atraviesa a todos, principalmente en lo que respecta a la educación” y agregó que “hoy los nuevos desafíos en educación pasan por la tecnología y lo digital, así que agradecemos a la Secretaría de Modernización por bajar al territorio y, a través de un convenio, darnos la posibilidad de contar con un Punto Digital donde puede venir cualquier vecino, desde niños hasta adultos, en condición de igualdad. Esto es un puente que nos une y trabajar de esta forma nos pone felices”.

El Punto Digital cuenta con un espacio con computadoras donde se puede acceder a Internet y capacitarse, un área de consolas de videojuegos para que se diviertan chicos y grandes y una sala de cine para ver proyecciones de películas y televisión, también para participar de debates y talleres. Este proyecto forma parte del Programa País Digital de la Secretaría de Modernización de la Nación y llega a Lincoln a través de un convenio con la Secretaría de Prensa y Modernización.

“Notábamos que los vecinos necesitaban este espacio por varias razones: hay chicos que hoy no conocen una PlayStation y acá la tienen, no conocen computadoras ni tablets y acá las tienen; y también para los adultos y personas mayores, que les cuesta mucho, acá no solo va a haber capacitaciones sino también agilización de trámites de la AFIP, de ANSES, y el adulto tiene interés de aprender, entonces esto nos iguala y la tecnología está al alcance de todos”, resaltó Serenal.

Casi 400 en el país

Por su parte, el coordinador del Programa Punto Digital, Diego de Salas, dijo a Democracia: “Ya contamos con 390 Puntos Digitales en todo el país, la idea es estar donde más nos necesitan y estamos abriendo entre diez y quince nuevos espacios por mes” y agregó: “nuestros objetivos son achicar la brecha digital, acercar la tecnología a la gente, tener un espacio de encuentro en cada comunidad porque si bien en los Puntos Digitales se hacen capacitaciones y talleres, también se desarrollan actividades que no tienen que ver con lo digital y está bueno porque apuntamos a que cada comunidad tenga sus propias formas, en algunos incluso se dan clases de guitarra y de baile. El año pasado circularon 1.800.000 personas por todos los Puntos Digitales y este año estamos esperando tres millones de personas”.

En su discurso, el director de Inclusión Digital, Ignacio Salaverri, subrayó que el programa sirve para buscar empleo para los más jóvenes, también para incluir a los adultos mayores y que puedan acceder a los beneficios que se brindan desde el Estado Nacional. “Hoy si no entendemos cómo utilizar las herramientas digitales, cómo utilizar las plataformas web, las aplicaciones, todo lo que un teléfono tiene para ofrecernos, la realidad es que nos quedamos afuera. Entonces es necesario que llegue la infraestructura y el equipamiento para saber utilizar las tecnologías, para producir un contenido de calidad y así lograr un mejor desarrollo tanto cotidiano como personal y profesional”, aseguró.

En el Punto Digital se brindan cursos libres y gratuitos, para todas las edades. “Es muchísima la gente adulta que viene a aprender a usar la computadora, a tener su propio Facebook o correo electrónico, también vienen a hacer trámites; los más chicos vienen a jugar y también a hacer las tareas”, afirmó Diego de Salas a este diario.

Y agregó: “Son espacios muy valorados por los vecinos, hay Puntos Digitales que ya tienen varios años y el equipamiento está nuevo; acá, en Lincoln, está en el centro de la ciudad y entonces puede venir gente de todos lados, en otras ciudades están en los barrios y va la gente del barrio”. En otro orden, Diego de Salas remarcó que “lo más importante es el recurso humano, desde Nación tenemos la infraestructura, plataforma con contenido, tratamos de hacer llegar contenido a través de videoconferencias, y eso está buenísimo, pero lo más importante es la gente que trabaja acá: dependemos mucho de ellos, cuanto más proactivos sean, mucho mejor va a ser el Punto Digital”.

Durante el acto de inauguración, el secretario de Prensa y Modernización de la Municipalidad de Lincoln, José Pace, expresó: “Es un día muy importante para Lincoln porque estamos democratizando la conectividad y el acceso a las tecnologías de la información”.

Además, Pace recordó que la apertura del Punto Digital es parte de un proceso que se inició durante la última edición del Carnavalincoln “cuando hicimos las primeras charlas de Inclusión Digital donde ya capacitamos a más de 700 chicos de colegios e instituciones, en temas como grooming y ciberbullying, de esta manera estamos dando pasos agigantados en modernización”.