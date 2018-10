Miles de personas visitaron la Expo Rural Lincoln 2018

Con gran marco de público, la Expo Rural 2018 se desarrolló durante un fin de semana largo estupendo que animó a miles de visitantes para disfrutar de la 47º edición de esta muestra que reúne al campo, la industria y el comercio.

Fueron tres jornadas a pleno sol donde Lincoln nuevamente lució todo su potencial y el trabajo de los sectores más dinámicos de su economía. Hubo alrededor de cien stands comerciales, maquinarias, servicios para el hombre de campo, patio de comidas, feria de manualistas, feria orgánica de alimentos, juegos para chicos, paseo institucional y shows musicales a lo largo de cada día con la presentación de artistas locales.

Como era de esperar, el predio de la Sociedad Rural de Lincoln abrió sus puertas el viernes para el ingreso de la hacienda en pie que se ofreció en el tradicional remate. También se recibieron porcinos, lanares y aves de corral que fueron parte de esta exhibición anual del sector agropecuaria.

El sábado se remataron más de sesenta animales. El primer remate que abrió la jornada fue a total beneficio de Ce.Pa.Dis. y se trató de dos toros pertenecientes a Cabañas Las Lilas que fueron adquiridos en $70.000.

Apertura

El sábado la Expo abrió sus puertas al público y al mediodía en el salón de eventos de la Sociedad Rural se desarrolló el almuerzo de camaradería donde participó el intendente municipal Salvador Serenal junto al presidente de la entidad anfitriona, Aníbal Fernández y el presidente del Centro Unión Comercio e Industrias, Marcelo Lombardo, entre otras autoridades distritales y asociados de dichas entidades.

Tras el desfile de inaugural protagonizado por el cuerpo de Bastoneras -a cargo de la profesora Claudia Giovagnola- y un pintoresco desfile de caballos, en el recinto ferial se escucharon los discursos de las autoridades. El intendente Serenal resaltó que “por tercer año consecutivo volvimos a hacer posible que la Expo Rural se lleve adelante en su lugar, donde la ganadería, los productores, el comercio, la industria y los servicios pueden estar presente mostrando todo su trabajo”. Y añadió: “Eso lo logramos a partir del diálogo, la apertura y el acompañamiento a las instituciones intermedias y a las entidades para que la Expo esté en el lugar donde siempre estuvo”.

En ese sentido, el Jefe Comunal agradeció a las instituciones organizadoras, a las personas que colaboraron para que, una vez más, este evento sea posible y a todas las familias que se acercan y se suman “para que la Expo sea una verdadera fiesta de todo el distrito de Lincoln”.

Por otra parte, Serenal sostuvo que recordó a la anterior administración municipal al decir “hubo personas que se enriquecieron con el dinero de cada uno de nosotros” y señaló: "Por eso no nos tembló la mano para firmar la denuncia e investigar a través de la Justicia todo lo que hicieron porque con el dinero del pueblo no se jode”. En tanto, agregó: “Para sacar adelante un país, una provincia y un distrito tiene que haber justicia, tenemos que obrar con el ejemplo y ajustarnos a derecho. Una Nación donde no existe la justicia, no tiene futuro”. Asimismo, el mandatario reconoció: “no vamos a sacar adelante a nuestro país de un día para el otro, no existen las fórmulas mágicas. Pero tenemos que reconocer que se comenzaron a concretar algunas señales: empezamos a exportar carne en mayor cantidades, después de 12 años empezamos a exportar gas a Chile, se están dando las inversiones para el desarrollo de la energía”, entre otros temas que listó en su discurso.

Por último, Serenal se refirió a las demandas del campo y admitió: “Seguramente necesitamos mejores caminos para estar conectados y movilizar a la Argentina, a través de su producción y el trabajo de las industrias”. “Estamos convencidos de que los grandes cambios no los hacemos solos, los hacemos entre todos, por eso apelamos a que cada uno ponga su granito de arena y su compromiso para recuperar la senda y salir adelante”, completó.

Antes de que hiciera uso de la palabra Serenal, hicieron los propio los representantes de las entidades agropecuarias. Aníbal Fernández habló el mensaje como máximo representante de la SRA de Lincoln y Horacio Salaverry transmitió su mensaje como exponente de CARBAP. También Marcelo Lombardo pronunció un breve discurso en nombre del Centro Unión Comercio e Industrias.

Cadenas productivas

A su vez, durante cada jornada de la Expo Rural se desarrolló un ciclo de charlas referido a las cadenas productivas que son parte del distrito de Lincoln y que han sido presentadas a través del Plan Estratégico de Desarrollo Productivo que se elaboró mediante una iniciativa público-privada.

El sábado, se destacó la presentación del Plan Estratégico a cargo del licenciado Agustín Lódola quien expuso sobre Bioeconomía y las oportunidades de desarrollo y diversificación productiva que tiene nuestro distrito. Lódola ponderó algunas de las propuestas elaborados mediante el Plan Estratégico que busca proyectar el crecimiento de las cadenas productivas de Lincoln de aquí al año 2030. Cabe mencionar que este plan fue gestado a partir de la promoción de la Dirección Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, y se continua aplicando mediante la Agencia de Desarrollo de Lincoln.

El domingo el ciclo de charlas continuó con una exposición sobre “Construcción en seco” a cargo del arquitecto Javier Puerto del Grupo Are; más tarde, el secretario de Gobierno, Ramón Parera, junto al secretario de Producción Juan Cruz Martínez y la directora de Turismo, Rosario Costa, presentaron el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible cuyo eje principal es el impulso del Carnavalincoln como máxima fiesta de todos los linqueños y como una tradición cultural con gran arraigo en la comunidad y con prestigio nacional. Por último, Guido Sánchez en nombre de la Agencia de Desarrollo disertó sobre “Energías renovables y negocios” y Laura Khalloub y Rodolfo Sala adelantaron lo que será la 3º edición de Comunitaria - Residencia Internacional de Artistas Contemporáneos que se llevará a cabo el mes próximo con sede en la ciudad cabecera y en las 10 localidades.

En la tarde del lunes, el ciclo de charlas concluyó con una disertación sobre "El trabajo del futuro", a cargo de Daniel Guirao (Agencia de Desarrollo) y una charla técnica sobre "Industria láctea y tambos robóticos" que brindó Josefina Morrogh Bernard.