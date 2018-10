La campaña de prevención y detección de sífilis llega a Pasteur y Bayauca

Desde la Municipalidad de Lincoln informaron que continúa la campaña de prevención y detección de sífilis, una iniciativa que nació de la Secretaría de la Salud con el objetivo de concientizar a la población sobre las formas de prevenir esta Infección de Transmisión Sexual (ITS). En esta segunda etapa, se ofrecerán de manera gratuita, confidencial y sin orden médica previa el chequeo que permite determinar con certeza los casos positivos de sífilis a partir de una extracción de sangre. El 5 de octubre de 10 a 12 se realizará en la Unidad Sanitaria de la localidad de Pasteur y el 16 y 18 de octubre de 8 a 13 horas en la Unidad Sanitaria de la localidad de Bayauca.

Sobre la infección

La sífilis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) que afecta tanto a varones como a mujeres y que se manifiesta a través de llagas o úlceras que aparecen en la boca, el ano, la vagina o el pene, 2 o 3 semanas después del contacto sexual. Es una infección que, de no ser tratada adecuadamente, puede causar graves complicaciones a largo plazo. Por lo cual, la forma más efectiva de prevenirla es utilizando preservativo en todas las relaciones sexuales.

Desde la Dirección de Políticas Sanitarias, dependiente de la Secretaría de Salud, indicaron que en Argentina sólo el 15% de las personas usa preservativo y la mayoría de los casos de sífilis se producen entre los jóvenes de 17 a 30 años. Por ello, el uso del preservativo es fundamental para evitar cualquier tipo de Infección de Transmisión Sexual como lo es la sífilis, el VIH y otros virus que se contagian por la misma vía.



A su vez, desde el área de Salud del municipio precisaron que en los últimos años los casos de sífilis en nuestro país se han triplicado y eso, en parte, se debe a que el uso del preservativo no está tan extendido y no se toma realmente conciencia sobre la importancia que tiene para el cuidado de la salud sexual.



En general, las personas sexualmente activas deben realizarse pruebas de Infección de Transmisión Sexual, al menos una vez al año. Y aunque no forma parte del chequeo de salud habitual este tipo de controles debería realizarse de manera regular. Cabe mencionar que en el Hospital Municipal “Dr. Rubén O. Miravalle” se realizan chequeos, de manera confidencial y gratuita a lo largo de todo el año.