El Ministerio de Producción presentó en programa Comprá Pyme en Lincoln

El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires organizó en la localidad de Lincoln una jornada para promover el programa "Comprá Pyme" y poner a disposición las herramientas que la cartera tiene para impulsar las industrias regionales.El intendente local, Salvador Serenal, recibió al ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado; el Subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell; y los intendentes Calixto Tellechea, de Florentino Ameghino; Vicente Gatica, de Bragado y Erica Revilla, de General Arenales. Del encuentro también participaron legisladores provinciales y los secretarios de Producción de los municipios convocados: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, 9 de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Entre los programas y funciones de la cartera que se presentaron, se destacan además las líneas de crédito blandas y de financiamiento para Pymes e industria, los procesos de simplificación de trámites, los talleres de eficiencia energética/productividad Pyme, la capacitación junto a universidades y organismos internacionales para desarrollar la productividad, facilidades para acceder a la certificación ISO. Respecto al encuentro, Tizado invitó a los municipios a sumarse al Comprá Pyme, que actualmente cuenta con 120 Pymes inscritas y llega a más de 500 sucursales de supermercados, que firmaron su adhesión voluntaria para colocar más de 400 productos.





“Comprá Pyme es algo histórico”

En diálogo con Democracia, el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado, aseguró que “fue una jornada muy bien organizada, quisimos englobar a los 19 municipios para que toda la información llegue y estoy muy contento porque me pareció de alto nivel las preguntas que hicieron, todos estuvieron muy concentrados tratando de buscar las herramientas en este momento difícil”. Por otro lado, Tizado dijo que “Comprá Pyme es algo histórico porque las Pymes venían pidiendo espacio en las grandes superficies comerciales y, por una u otra razón, no lo encontraban; supimos leer bien cuáles eran esas razones y logramos que los supermercados entendieran que era una política que nos hace bien a todos”.

Consultado acerca de la implementación del Programa, Tizado apuntó que “vamos a hacer un ranking que establezca quién es el que más incorpora Pymes y se lo vamos a presentar a la gobernadora, eso es un incentivo para los supermercados; aún hay cadenas que no se sumaron y en los próximos días se irán incorporando. También se habló de incorporar a supermercados locales y autoservicios”.

En otro orden, el Subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, aseguró a Democracia que “la gobernadora nos pidió llevar todas estas herramientas al territorio, por eso con el ministro decidimos venir a la cuarta sección electoral, convocar a los intendentes, a los secretarios de Producción de los municipios, es que a veces el anuncio que hace la gobernadora demora bastante en llegar a las Pymes o a los vecinos, entonces es importante el trabajo en equipo para aliviar y sostener a las Pymes de nuestra Provincia”.

“Las Pymes son primordiales”

Por su parte, el intendente anfitrión, Salvador Serenal, agradeció la presencia del ministro Tizado e intendentes en Lincoln y aseguró a este diario que “se ha recorrido el territorio y es importante que hoy esté el ministro informando acerca de los diferentes programas para que lleguen a las Pymes, al productor” y agregó “esta zona es altamente productiva y las Pymes son primordiales para el desarrollo económico de nuestro distrito”.

En cuanto a las principales preocupaciones de los industriales y productores, Serenal aseguró que “una de las principales preocupaciones y dificultades que tienen las Pymes es incorporar lo que producen, muchas veces lo que reclaman es la presión financiera por el aporte que hacen a los empleados; entonces se han tomado medidas como bajar impuestos e incorporar a las góndolas esa producción porque las Pymes tienen que estar en las góndolas del supermercado”.

“La gente ve a los gobernantes en el territorio”

La intendente de Arenales, Erica Revilla, también participó de la Jornada Pyme en Lincoln y, en diálogo con Democracia, repasó la visita que había hecho Tizado en su distrito. “Cuando estuvo en Arenales, el ministro se reunió con las empresas locales, se plantearon las principales preocupaciones y se llegó a la conclusión de que, además de las tarifas, la problemática central era la falta de financiamiento. Tizado es una persona que se ocupa mucho, sobre todo por el interior”.

Por otro lado, Revilla señaló que “en Arenales trabajamos ayudando a las empresas con el tema de los servicios, EDEN ha invertido 40 millones en nuestro distrito, tenemos 1840 pantallas solares, estamos avanzando con las cloacas” y agregó “en Arenales hay un antes y un después en cuanto al desarrollo y también mucha participación de la gente, porque la gente ve que este gobierno recorre el territorio, que está, nunca se vio que un ministro de Educación, Economía, Producción, baje a territorio, conozca, recorra las industrias, hable con la gente, y que la gente le diga cara a cara cuáles son las preocupaciones y necesidades. Eso es lo que necesitamos para que nuestro país crezca”.

“La producción nos hace crecer”

Tras el encuentro, Vicente Gatica, intendente de Bragado, señaló a Democracia que “nosotros hemos entendido, desde el territorio, que la Producción tiene que ser la herramienta que nos haga crecer definitivamente, Bragado tiene una oportunidad histórica: va a llegar la autopista en poco tiempo y se está instalando una empresa rusa que va a tomar a 500 personas en el corto plazo, entonces, por un lado, debemos ayudar a los emprendedores para que se desarrollen y crezcan y, por otro lado, consolidar nuestro Parque Industrial, tenemos que estar listos para cuando las empresas lleguen”.

Por otro lado, Gatica dio detalles del sistema de ayuda a Pymes y Micro-Pymes locales: “hicimos una ordenanza que establece que el dinero de las multas sea destinado al fondo de Pymes y a los emprendedores, los estamos ayudando de esa manera, queremos que nuestros emprendedores inviertan bien el dinero del recurso que tienen”, apuntó el intendente y agregó “para nosotros es vital que nos acompañen los ministros y legisladores, desde el territorio tenemos una mirada regional, nos juntamos muy seguido para poder ver qué estamos haciendo y copiar las cosas muy buenas que el otro hace, somos un equipo”.