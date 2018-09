Lincoln implementará el Programa Familia Solidarias

La Municipalidad de Lincoln informó que está abierta la convocatoria destinada a las familias que deseen sumarse al Programa Familia Solidarias. Mediante este programa cada "familia solidaria" provee los cuidados necesarios a niños, niñas y adolescentes que se encuentran separados temporalmente de su familia de origen. El martes 16 de octubre a las 10.30 horas en la Sala de Conferencias del Palacio Municipal se realizará la primera charla informativa destinada a las familias que estén interesadas en colaborar.

Según precisaron desde la Secretaría de Acción Social, Lincoln se sumó a este programa provincial que brinda atención y cuidados a niños/as, que producto de vulneración de derechos, deben ser separados de su grupo familiar de origen, integrándolos transitoriamente a un grupo familiar seleccionado para tal fin.

Durante el tiempo de alojamiento, a través del Servicio Local, se realizan acciones para restablecer su derecho a volver a vivir con su familia o se implementan otras estrategias de egreso en función de su interés superior. Cabe destacar que el acogimiento familiar es siempre excepcional y por el menor tiempo posible.

En Lincoln el Programa se implementa a través de la Secretaría de Acción Social y el Dirección de Niñez y Adolescencia, las familias interesadas en sumarse deberán acercarse a Alvear 516 y allí recibirán toda la información correspondiente; también podrán comunicarse al (02355) 43-2500, de lunes a viernes de 7 a 13. Quienes se postulen al programa deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: ser mayor de 21 años; no se debe estar inscripto en el registro de familias adoptantes; no registrar antecedentes penales; uno de los miembros de la Familia Solidaria debe ser sostén de la unidad familiar; y no adeudar cuotas alimentarias.