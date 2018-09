La Provincia estatizó una escuela del nivel secundario en localidad de Roberts

Oficializaron el traspaso a la gestión estatal de un establecimiento educativo. Se trata de la Escuela de Educación Secundaria Nº 8, ex Instituto Juan Manuel Estrada, de la localidad de Roberts.

De acuerdo a la Resolución Nº 2099/18 de la Dirección General de Cultura y Educación se autorizó la conformación de unidad pedagógica y organizativa de la Escuela de Educación Secundaria Nº 8 del Distrito de Lincoln, a partir de las secciones del Instituto Juan Manuel Estrada y del ex Tercer Ciclo de la ex EGB Nº 25, actual Escuela de Educación Primaria Nº 25, también ubicada en la localidad de Roberts.

El ministro de Educación Gabriel Sánchez Zinny, al hacerse presente en Lincoln, resaltó el valor que tiene este paso para Roberts y para toda la comunidad educativa que son “quienes han hecho un gran esfuerzo durante 60 años, sosteniendo una institución hasta que en 2011 surgió la posibilidad de comenzar a gestar el traspaso y que esta institución siga siendo un emblema”. Asimismo, el ministro explicó que “desde el Estado estamos para acompañar y potenciar la gestión del equipo directivo y docente porque son los que más conocen lo que necesita la escuela de Roberts y los que pueden brindar la mejor educación para que los chicos puedan cumplir sus sueños”.

La directora de la Escuela Educación Secundaria Nº 8, Andrea Garrido, consideró como un logro el paso a la órbita estatal del Instituto. “En este arduo proceso, saber que no estamos solos en esto, tranquiliza” dijo.

“Este es un hecho trascendental para nosotros los roberenses porque garantiza a los jóvenes del pueblo el acceso a una educación secundaria inclusiva”, dijo la educadora.

El intendente Serenal precisó que este es un paso que se concreta gracias a la gobernadora Vidal, a la Dirección General de Cultura y Educación y al Municipio que acompañó a la comunidad de Roberts.