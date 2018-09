El abogado Leandro Mango asumió como nuevo Juez de Faltas del distrito

El 12 de septiembre último, en el Teatro Porta Pía, se llevó a cabo el juramento del juez de Faltas, doctor Leandro Mango, propuesto por el intendente Salvador Serenal, para ocupar dicho cargo.

El abogado Mango fue designado en funciones en acuerdo con el Honorable Concejo Deliberante y la toma de juramento la llevó adelante el jefe comunal, quien sostuvo que este hecho representa “un día histórico para Lincoln” y destacó que vuelva a restablecerse un sistema de designación democrático y transparente de quien “debe impartir justicia para que se asegure la división de poderes y la independencia del Juez de Faltas respecto a la figura del intendente de turno”.

Más detalles

El miércoles último, en el teatro Porta Pía de Lincoln tuvo lugar el acto de jura del nuevo titular del Juzgado Municipal de Faltas que estará presidido por el abogado Leandro Marcelo Mango, hijo del ex intendente radical Eduardo Donato Mango.

En primer lugar, el intendente Salvador Serenal agradeció al Concejo Deliberante, a la presidente del Legislativo, Patricia Galinelli y ediles que acompañaron la propuesta del Ejecutivo para designar al Juez de Faltas, un cargo que no era designado de acuerdo a derecho, desde hace varios años.

En ese sentido, Serenal afirmó: “Hoy es un día histórico para Lincoln y para todos los que luchamos una democracia donde se respete la división de poderes, de acuerdo a la forma republicana de gobierno”. Y agregó: “Porque queremos y estamos convencidos de que tiene que ser así. No está bien que el intendente sea el que imparta justicia”.

En referencia a la designación del doctor Leandro Mango, Serenal afirmó: “Qué mejor que haya una persona, principalmente proba, pero más aún con valores como la honestidad, la ética y la moral en este cargo. Porque seguramente va a cumplir lo que es la justicia y la equidad. Y eso es lo que queríamos lograr, que haya una persona de esas características, con esos valores y una persona humilde y sencilla con capacidad para escuchar al otro e impartir justicia, pero también educar y concientizar”. Para concluir, el jefe comunal añadió: “Le deseo a Leandro el mejor de los éxitos y estamos a disposición de lo que necesite”.

Por su parte, el doctor Mango agradeció al Intendente por haberlo propuesto para “este nuevo desafío profesional”. Y declaró: “Nunca me había planteado ejercer la profesión desde este punto de vista pero ni bien me acercaron la propuesta me puse a estudiar un poco cual sería la función y la forma de desempeñarla y me pareció una idea muy atrapante”.

Además, el flamante juez de Faltas precisó: “Intentaré hacer la actividad de la mejor forma posible teniendo presente la responsabilidad que acarrea la función pública”.

División de poderes

Cabe destacar que desde el año 2009, tras el fallecimiento del Dr. Luis Francisco Mainini y hasta la fecha, no se había procedido a cubrir el cargo de Juez de Faltas de acuerdo a derecho. Ante la existencia de vacancia en el cargo de Juez de Faltas la función jurisdiccional en esta materia es ejercida por los Intendentes Municipales. Por esta razón y a los efectos de regularizar esta situación desde el Ejecutivo se solicitó al Honorable Concejo Deliberante el acuerdo previo normado. Y tras su tratamiento en el recinto se promulgó el Decreto 2711/18 con la designación del Dr. Mango como juez de faltas a cargo del Juzgado de Faltas Nº 1 de la Municipalidad de Lincoln.

Leandro Mango

Leandro Marcelo Mango, nació en Lincoln el 22 de abril de 1972. Es abogado, egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario (UNR). Ha realizado sendos cursos de grado y de posgrado y ha asistido a talleres, jornadas y seminarios.