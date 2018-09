Recomendaciones para evitar enfermar por Estreptococo beta hemolítico

Ante las últimas noticias de público conocimiento sobre la detección de casos correspondientes a la bacteria denominada estreptococo beta hemolítico, desde la Secretaría de Salud del municipio de Lincoln, se acerca la siguiente información a la comunidad.

La bacteria es la primera causa de faringitis (angina) en niños de 3 a 15 años de edad. Esta infección aparece hacia fines del invierno y comienzo de la primavera. Asimismo, este germen puede habitar naturalmente en la faringe del 20 % de los niños sin generar ninguna enfermedad.

El estreptococo se transmite al toser, estornudar o hablar. Esta infección es mortal en un 5 a 20% por infección generalizada o shock séptico.

Los factores de riesgo asociados a la enfermedad invasiva son el antecedente de varicela, traumatismos contusos y abiertos, quemaduras e impétigos. En los adultos los factores pre disponentes son la diabetes, el asma y la inmunosupresión.

En la provincia de Buenos Aires, se notificaron cuatro casos en las últimas dos semanas, en Avellaneda, Pergamino, Bernal y Florencio Varela. Los pacientes no tuvieron contacto entre sí por lo que no existe brote ni epidemia.

La Nación y la Provincia recomiendan mantener el calendario de vacunación completo; tomar todas las medidas de higiene de manos con agua y jabón o alcohol; ventilar los ambientes; evitar hacinamiento; no enviar a los niños enfermos al colegio o sala maternal; consultar con el médico ante síntomas de fiebre, dolor de garganta o rash cutáneo. El hisopado tiene que ser indicado por un médico, un hisopado positivo no es sinónimo de enfermedad invasiva por estreptococo, sólo es sinónimo de presencia de este germen, que asociado a síntomas y signos de enfermedad hará que con la interpretación del médico se decida el tratamiento con un antibiótico muy común y que en 24 a 48 horas deja de contagiar y en la gran mayoría de los casos se cura.

Como no es una enfermedad de comunicación obligatoria no se sabe cuántos casos hubo en los años anteriores, probablemente este año tendremos los mismos casos de faringitis que años anteriores y aparezcan las mismas complicaciones según los factores de riesgo que tenga cada paciente.