Quita del fondo sojero: "tal vez se deba hacer alguna obra menos"

El secretario de Hacienda de Lincoln, Alberto Sala, explicó que el año que viene el distrito contará con $10.000.000 menos producto de la quita del fondo sojero.

Sala habló con La Posta Radio (FM 88.5) y detalló cómo impactará la reducción en el distrito y reconoció que ·puede haber obras que no se hagan o queden inconclusas y deberán destinarse fondos de otro lado para subsanar el faltante".

“Los números van a ser los mismos que ahora, con la diferencia de que no vamos a contar con ese fondo, que era para infraestructura. Vamos a ver si se reemplazará con otra cosa o no, pero el gasto habitual de la Municipalidad va a seguir siendo el mismo, con los cambios que puede haber de un presupuesto a otro”, dijo Sala y agregó “el fondo solidario, proveniente de las retenciones de la soja, se utiliza para obras de infraestructura y son unos $10 millones con los que no vamos a contar el año que viene. Entonces tendríamos que ver las obras de infraestructura que se hacen con eso, si tenemos alguna forma de reemplazarlo con otro fondo”.

“Desde lo técnico, uno trata de que el presupuesto sea gastado y aprovechado de la mejor manera. En este caso habrá alguna obra que no se podrá hacer el año que viene y alguna parte de lo que se tenía pensado hacer se hará con fondos provenientes de otro lado. Todavía no hemos hablado con la Provincia para ver si va a haber un reemplazo. Estimo que no, porque esto forma parte de un recorte de gastos. Entonces tenemos que ver qué forma tenemos de suplantarlo o de reemplazarlo. Tal vez debamos hacer alguna obra menos”, consideró.