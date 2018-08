Quejas por la falta de mantenimiento de caminos rurales y el cobro de impuestos

Aníbal Fernández, presidente de la Sociedad Rural de Lincoln, en diálogo con Democracia, se refirió a la situación actual que atraviesa el sector agrícola-ganadero en esta región.

“La situación actual del sector rural no es diferente a la del resto de la sociedad. Lo estamos pasando muy mal, los impuestos son de terror, el Inmobiliario es impagable y la Tasa de Caminos Rurales altísima”, afirmó el ruralista.

Señaló que los caminos se arreglaban con un 30 por ciento de lo recaudado, mientras la plata de la tasa se usaba para otros menesteres que pudiera tener la Municipalidad de Lincoln. “No sabemos en qué se gasta el resto de lo recaudado, que va a Rentas generales”, dijo para luego agregar: “Esto no es una tasa, un dinero que se paga a cambio de un servicio. Lo que se paga es un impuesto”.

Impuestos

“Nos han quitado las retenciones pero nos pusieron un inmobiliario impagable. A esto se suma Ganancias, Ingresos Brutos, etc. Por eso digo que estamos todos sufriendo: nosotros, los comerciantes, los empleados. No sabemos de dónde generar algún dinero para seguir produciendo. Esa es la realidad”, afirmó el dirigente de la Rural linqueña.

Respecto a la siembra de trigo, Fernández afirmó que se hizo mucha en los campos del partido. “Se sembró mucho, pero vamos a ver cómo finaliza porque la cosecha va a ser a fines de diciembre, primeros días de enero pero hasta ahora, estamos igual que el resto, no somos una isla como algunos creen”, manifestó el entrevistado.

“No llegamos a fin de mes, los números son distintos pero no alcanza. El sector bancario tampoco nos ayuda, si querés vender un cheque el interés es del 40 a 35 por ciento, no tenemos ningún beneficio. Los tamberos se están fundiendo, uno a uno van cayendo, venden las vacas y dejan la actividad. Nosotros estamos vendiendo un litro de leche a 6,50 pesos pero si uno va a comprarlo en el supermercado no baja de 30 pesos, entonces ¿cómo hacen?, ¿quién se lleva la plata?, no sé pero el tambero solo cobra 6,50. Es imposible producir leche a ese precio”, denunció.

Ganadería

Estimativamente, de las 550 mil hectáreas que tiene el partido de Lincoln, solo 150 mil son agrícolas, de acuerdo a lo manifestado por Fernández al ser consultado por Democracia. “No sé la cantidad de trigo que se ha sembrado, de cualquier manera, toda la gente que viene ‘a los tumbos’ ha sembrado trigo para ver si en diciembre pueden agarrar algún pesito”, dijo.

Apuntó que en lo que respecta a ganadería, que se puede hacer en el resto del partido, hoy el número de cabezas rondaba las 470 mil, pero bastante tiempo atrás había muchas más. “Se perdieron 100 mil, estimativamente”, acotó.

A la pregunta si con las exportaciones no se había podido recuperar el sector ganadero, Fernández dijo: “tenemos expectativas de que puede mejorar pero hasta ahora no vemos ninguna diferencia”.

Expo Rural 2018

La Sociedad Rural de Lincoln hará la Expo Rural 2018 en el mes de octubre, en forma conjunta con el Centro Unión Comercio e Industrias (CUCI) y el Municipio de Lincoln.

Según lo adelantado por Fernández, en la entrevista con Democracia, la exposición rural seguramente será el fin de semana largo que corresponde al 12 de Octubre, Día del respeto a la diversidad cultural.