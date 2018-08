Son 169 los casos de sífilis que fueron registrados y denunciados en la ciudad

A través de la Secretaría de Salud, se desarrollará una campaña de prevención y detección de sífilis, una estrategia que busca concientizar a la población sobre las formas de prevenir esta Infección de Transmisión Sexual (ITS).

Desde mañana, lunes 13, y hasta el viernes 17 de agosto, entre las 8 y las 10.30 horas, se realizarán chequeos confidenciales y gratuitos (y sin orden médica previa) en el Hospital Municipal y en los Centros de Salud barriales.

Al ser consultada sobre este tema por diario Democracia, la farmacéutica Fabiana Del Moro, directora asociada del Hospital “Dr. Rubén O. Miravalle” dijo que Lincoln no es una excepción a la problemática que aqueja a la provincia de Buenos Aires, en cuanto a un rebrote de casos de sífilis, hecho que causó preocupación a las autoridades sanitarais.

“Los casos reportados y denunciados de sífilis son 169. Sacando algunos casos que nos quedaron sin notificar en años anteriores, que son los menos, llegamos a completar ese número”, afirmó la entrevistada.

“Tenemos un inconveniente porque la sífilis primaria no manifiesta síntomas, entonces en mucha gente pasa inadvertida y llega a sífilis secundaria posterior”, dijo.

La directora asociada señaló el rebrote de casos de sífilis en toda la Provincia, ámbito en el que el Noroeste bonaerense y el distrito de Lincoln no están exceptuados.

“La única forma de contraer la enfermedad es a través de relaciones sexuales desprotegidas. Y el rebrote tiene que ver con la relajación que tiene la gente en cuanto al cuidado, a prevenirse. Todo esto surgió cuando el HIV empezó hace 20 años atrás, en principio hubo miedo en la población, que se cuidaba para no contagiarse, pero cuando la industria farmacéutica avanzó el HIV pasó a ser una infección que se controla. Ante esto, me parece que los jóvenes y los no tan jóvenes han dejado de cuidarse. Antes había mucho temor a contraer el HIV, hoy no es así, se controla más y como la sífilis se cura con tratamiento, la gente se ha relajado y no se cuida como debiera”, explicó la profesional.

“La replicación de sífilis es 1 x 6 así que con que solo uno esté infectado puede contagiarlo a seis más”, advirtió.

En cuanto si la sífilis dejaba alguna consecuencia en la salud de la persona, la farmacéutica dijo que la persona podía curarse, aunque si continuaba manteniendo relaciones sexuales sin protección podía volver a contraerla. “Después de un tratamiento y curado, tomando las medidas adecuadas, generalmente la sífilis no vuelve”, afirmó.

La directora asociada del Hospital Municipal destacó que mañana comenzaba la campaña de prevención, que se iba a extender durante toda la semana en los cinco barrios periféricos de Lincoln y en el Hospital. “La campaña es gratuita, solicitamos la colaboración de los laboratorios que quieran sumarse a la campaña. Contamos con la colaboración de Región Sanitaria III, en la provisión de algunos de los recursos y los tratamientos propios que se hacen en el Hospital”, dijo.