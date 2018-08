“Tenemos que terminar con la corrupción y las mafias”

El intendente Salvador Serenal participó de la convocatoria que el presidente Mauricio Macri realizó en la quinta de Olivos, donde también estuvieron presentes la gobernadora María Eugenia Vidal y otros intendentes de la provincia de Buenos Aires.

A la salida del encuentro, el jefe comunal indicó que “se intercambiaron puntos de vista sobre la gestión que los intendentes venimos realizando en cada municipio, en línea con la gobernadora” y señaló: “Es bueno tener presente que el esfuerzo de todos está orientado a generar las condiciones necesarias para tener un desarrollo genuino y vuelva a encontrarnos a todos los argentinos apostando por la cultura del trabajo”.

Además, Serenal sostuvo que “fue muy importante poder escuchar en este momento a nuestra gobernadora y al presidente, y saber que estamos trabajando en equipo y dando pasos similares en cada lugar porque el objetivo es el mismo: trabajar con vocación de servicio, con humildad y sabiendo que tenemos el apoyo de la ciudadanía para impulsar los cambios de fondo que se necesitan para terminar con la corrupción, las mafias y ese pasado que retiene a la Argentina en la oscuridad”.

Macri compartió una cena con los jefes comunales en el marco de un encuentro al que asistieron también el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ministros del gabinete nacional y el vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador, entre otras autoridades.



“Creo que hay que agradecerle a Dios que tenemos a esta gobernadora, por su fortaleza y porque ella es quien mejor transmite estas cosas que les estoy diciendo. En cada cosa que hace es un ejemplo de autenticidad y eso nos ayuda mucho a marcar el camino que estamos siguiendo”, afirmó el presidente. “No somos todos iguales. Nosotros creemos en valores distintos y por eso estamos acá y si viene una tormenta, la vamos a bancar diciendo la verdad y no vamos a cambiar el rumbo”, indicó Macri.



Además dijo que “tenemos que pararnos con la autoridad moral que tenemos sabiendo qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y entender que nos educaron en la cultura del trabajo”. “Las soluciones mesiánicas y mágicas son mentira. Sabemos que construir el país que queremos lleva años, pero lo bueno es que todos los días vamos teniendo éxitos parciales”. señaló.



En ese sentido, el Presidente de la Nación puso como ejemplo lo que “está pasando con la energía, que está funcionando muy bien a partir del desarrollo de Vaca Muerta, con el cual ya hoy revertimos la curva de declinación para pasar a una de crecimiento y en un año estaremos exportando petróleo”.



“Este verano vamos a empezar a exportar gas a Chile y en dos o tres años vamos a ser exportadores netos de energía”, remarcó y sostuvo que esto significa “30 mil puestos de trabajo este año, 80 mil el año que viene y medio millón en cuatro o cinco años”. Destacó asimismo lo que esté sucediendo con la industria automotriz, con los cítricos en la Mesopotamia y en la provincia de Tucumán, y confió en que “vamos a llegar al millón de toneladas de exportaciones con la carne antes de lo que muchos se imaginan”.



Por su parte, la gobernadora Vidal sostuvo que “el objetivo de este encuentro no es ni más ni menos que fortalecer un trabajo que venimos haciendo en equipo desde el primer día”.



Subrayó que “entre todos encontramos maneras inteligentes de vincularnos y de trabajar, Gobierno nacional, Provincia y municipios, se ha consolidado el trabajo en equipo”.



“Pasaron dos años y medio y ahora tenemos por delante un año lleno de desafíos. Es un momento para hacer un balance y afrontar lo que viene con la certeza de que en este caso el punto de partida es mucho mejor que en 2015”, agregó.



Vidal afirmó que “hoy nos tiene que unir la misma épica, entendiendo que el cambio que encaramos y que pusimos en marcha era muy profundo y que no estaba exento de dificultades”.