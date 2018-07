Anyi Barbero: "estuvimos totalmente desamparados"

En las últimas horas, Anyi Barbero, la mujer del piloto Matías Ronzano, se refirió a los resultados de la investigación de la tragedía aérea ocurrida el 24 de julio de 2017 cuando el avión Mitsubishi matrícula LV-MCV con tres ocupantes se estrelló en un pantano del Delta.

En diálogo con Realpolitik FM, Barbero dijo que "viene bastante lento por la propia esencia de la causa, los medios fueron de mucha ayuda en su momento y la verdad que bastantes pacientes, porque los únicos que hablamos fuimos unos pocos familiares. Después que se encontró el avión, fueron varios días de rescate para tratar de obtener las piezas y en lo que concierne al reconocimiento de los cuerpos, fue bastante complicado eso. Esto pasó el 24 de julio y cada familia ha tenido a su familiar con ellos después de dos o tres meses, fue como una locura la verdad en cuanto a tiempo".

Consultada por el apoyo del Estado durante los días que transcurrieron entre que desapareció el avión y el momento en que hallaron los restos, Anyi Barbero dijo que "para nosotros el Estado no estuvo presente en su momento, durante el mes de búsqueda del avión nunca nadie se acercó. Teníamos contacto con la gente de rescate, de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC) pero desde otra parte que no sea de la aviación no teníamos contacto con ningún referente". Y agregó "nunca tuvimos el apoyo de nadie. Se habló después que apareció el avión haciendo hincapié en que ya habían pasado más de no sé cuantas veces por ese lugar y no lo habían visto y nada más. Eso también para nosotros fue durísimo y nos parecía innecesario hacer ese comentario porque era el trabajo de ellos justamente. Estuvimos totalmente desamparados todos por igual, las tres familias".