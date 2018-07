Para el Vicegobernador, con municipios como Lincoln, el futuro es muy promisorio

El jueves último, en el Teatro Porta Pía, se llevó a cabo el acto oficial por el 153º Aniversario de la creación del distrito de Lincoln.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Salvador Serenal y el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Además, estuvo presente la agregada cultural de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, Naydeen González de Jesús.

Ante las inclemencias del tiempo que ya habían obligado a suspender la realización del tradicional desfile institucional programado a través de la Avenida Massey, el acto protocolar tuvo que ser trasladado al teatro Porta Pía que se convirtió en el lugar que acogió a las autoridades distritales y provinciales que participaron del festejo. Además, estuvieron presentes abanderados, representantes de las distintas instituciones educativas e instituciones intermedias de la ciudad cabecera, autoridades educativas, civiles, religiosas y de las fuerzas vivas.

Discursos

En la apertura de su discurso el jefe comunal sostuvo: “Mas allá de que el clima no nos acompañó, estamos felices porque podemos compartir este nuevo aniversario como una gran familia”. Además, señaló: “Estamos orgullosos de llevar el nombre de Abraham Lincoln ya que no es sólo un prócer de los Estados Unidos sino un prócer universal, porque fue un hombre que entregó su vida para unir a su patria, y eso no es poco”.

El intendente Serenal convocó a la unión de todo el pueblo de Lincoln y afirmó: “Todos juntos y sin grietas, actuando como una gran familia, tenemos el poder de transformar la realidad porque somos hermanos de una misma tierra”.

Por su parte, la agregada cultural de la embajada argentina de los Estados Unidos, Naydeen González de Jesús manifestó: “Aquí, me siento como en familia, es un honor para mí representar por segunda vez a la embajada de EE.UU en el 153° Aniversario de la fundación del partido y de la ciudad de Lincoln”.

“Sin duda es emocionante saber que en una ciudad del país del fin del mundo, Abraham Lincoln -décimo sexto presidente de los EE.UU- lleva su nombre y honra su memoria y legado de igualdad, libertad y equidad”, apuntó.

El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador dijo presente y llegó a Lincoln para sumarse a los festejos. “Para la provincia de Buenos Aires, realmente, Lincoln es un ejemplo. Una gestión sana, honesta, que está haciendo esfuerzos para que cada día esté un poco mejor, y se ve”, aseguró.

Respecto al futuro, reflexionó: “Una provincia que tiene 135 municipios, debe hacer el esfuerzo conjunto con el gobierno nacional y los municipios. Cada vez que uno tiene la posibilidad de venir a un municipio como este, donde se hacen bien las cosas, donde se comparte el esfuerzo, podemos ver un futuro realmente muy promisorio para nuestra provincia y para el país”.

Empleados

Alrededor de las 9 de la mañana, el intendente Salvador Serenal junto a integrantes de su gabinete participaron del izamiento de la Bandera Nacional en el mástil de la Plaza Rivadavia. Este momento estuvo protagonizado por un grupo de empleados municipales en reconocimiento a su vocación de servicio y compromiso con su trabajo, por ese motivo -según precisó el jefe comunal- tuvieron el honor de cumplir con este ritual patrio.

Los agentes municipales que participaron del izamiento fueron: Alberto Manino (Espacios Verdes), Micaela Casagrande (Acción Social), Santiago Bottaro (Centro de Operaciones Lincoln), Alejandra Goitea (enfermera, jefe de Maternidad), Érica Zaldúa (Educación, Jardín Maternal “Mi bebé), Fabián Ferrari (Delegación Arenaza).



Bandas de Música

La ceremonia contó con una majestuosa presentación de la Banda de Música de la Policía Federal Argentina que estuvo dirigida por el comisario Eliseo Alí e interpretó las estrofas del Himno Nacional. A su turno, la Banda Municipal de Lincoln que hizo lo propio con el Himno a Lincoln, cuya letra pertenece al periodista Félix Crous. Cabe destacar que ambas agrupaciones musicales fueron grandes animadoras del evento.

La Bandera Nacional estuvo portada por los empleados municipales: Gabriela Barbán (abanderada), Marcos Araujo y Claudia Bustos (escoltas); quienes permanecieron en el escenario frente al conjunto de abanderados que también fueron parte de la conmemoración.